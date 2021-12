VVD, D66, CDA en ChristenUnie sluiten akkoord over nieuw kabinet

De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het maandagavond eens geworden over de vorming van een nieuw kabinet. Dat meldt een woordvoerder op het Binnenhof. Daarmee komt een einde aan de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis.

De vier partijen, die momenteel onderdeel uitmaken van het demissionaire kabinet, voerden urenlang overleg op maandag. Momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan aan de tekst en later op de avond zullen de partijleiders reageren op het akkoord. Dinsdag zullen de fracties van de coalitiepartijen zich over het akkoord buigen, waarna nog eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden.

Op woensdag, exact negen maanden nadat de verkiezingen in Nederland plaatsvonden, zal het coalitieakkoord officieel worden gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Vervolgens kan demissionair premier Mark Rutte zich gaan buigen over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Naar verwachting wordt dat kabinet in januari gepresenteerd.