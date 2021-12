Vrouw die deed alsof ze arts was veroordeeld tot gevangenisstraf

Özlem Ü., de vrouw die zich ten onrechte voordeed als arts, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dat heeft de rechtbank Overijssel maandag laten weten. Volgens de rechter had Ü. een „ziekelijke drang” om als arts te werken, daarom „vervalste ze een diploma geneeskunde, paspoort, tv en zorgregistratie”. Met een valse identiteit doorliep ze vijftien sollicitatieprocedures bij zorginstellingen en ziekenhuizen, waarna ze bij verschillende organisaties aan de slag ging.

Ü. heeft daardoor de gezondheid van de patiënten met wie ze werkte op het spel gezet. Uit onderzoek van de rechtbank blijkt dat ze geen slachtoffers heeft gemaakt. De 33-jarige Ü. moet twee oud-werkgevers een schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Ü. heeft de identiteit gebruikt van twee vrouwen die de artsenopleiding wel hebben afgerond. Een van hen had dezelfde achternaam als Ü. Van de ander - een oud-studiegenoot - heeft ze volgens de rechter cijferlijsten en geneeskundediploma’s vervalst en gekopieerd.

Justitie had eerder een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist. Tijdens de inhoudelijke behandeling bekende Ü. al spijt van haar daden. Ze stelde vast te zitten in een „cirkel van leugens”. De rechter had daarin ook geconcludeerd dat ze bij de meeste werkgevers zeer kort werkte en zich al snel nadat ze was aangenomen ziek meldde of niet meer kwam opdagen. Volgens de rechter heeft Ü. ook patiënten geholpen toen ze meedraaide op een huisartsenpost.

Bij de strafmaat heeft de rechter rekening gehouden met de psychische problemen van Ü. Volgens de rechtbank is ze daardoor „verminder toerekeningsvatbaar”. Daarvoor wordt ze behandeld. Ü. heeft spijt bekend en toegegeven dat ze fout zat. Ze leeft een geïsoleerd bestaan en heeft weinig contact met haar familie. Haar advocaat stelde dat ze „niet kon leven met de realiteit”. Snikkend stelde Ü. zelf dat ze zich nooit meer zal voordoen als een ander. „Ik ben weer mezelf. Niet meer de neppe dokter.”