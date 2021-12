Vrachtschepen botsen in Baltische Zee, zeker twee opvarenden vermist

Twee vrachtschepen zijn maandag in de vroege ochtend op elkaar gebotst in de Baltische Zee, tussen de Zweedse kust en het Deense eiland Bornholm. Een van de schepen is daarbij gekapseisd, meldt de Zweedse nieuwszender SVT. Reddingswerkers zoeken naar twee opvarenden die mogelijk in het water zijn beland.

Hoe het ongeluk tussen de twee schepen heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Een van de vaartuigen is geregistreerd in Denemarken, de andere in Groot-Brittannië. Volgens SVT waren om 6.30 uur zeker tien Zweedse en Deense reddingsboten actief op zoek naar drenkelingen van het gekapseisde Deense schip. Ook is een helikopter ingezet. Volgens persbureau Reuters is het Britse schip niet ernstig beschadigd en is de bemanning in veiligheid. Onduidelijk is of de schepen op het moment van het ongeluk vracht vervoerden.

Gezien de lage temperatuur van het zeewater is haast geboden bij het vinden van de vermiste personen. Volgens SVT is het water in de Baltische Zee zo’n vier graden. Het gebrek aan daglicht bemoeilijkt de reddingsoperatie verder, meldde woordvoerder Jonas Franzen van de Zweedse Zeedienst aan SVT.