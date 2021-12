Verbijsterd bleef Hamilton nog even in zijn bolide zitten

Het kan raar lopen in de wereld van de motorvoertuigen. „Toen de man vlakbij het water was gekomen, zette hij de motor keihard aan, zodat de wielen in de lucht boven het water in het rond tolden. Af en toe hield de man de banden heel voorzichtig een beetje tegen het wateroppervlak aan, en op een gegeven moment sprong hij met een onverwachte beweging van de touwladder op de razende brommer, die met een noodgang wegspoot.” De bloedstollende anderhalve minuut waarin Max Verstappen een jaar autoracen tot het slome voorprogramma van één enkel rondje maakte, had de magie van het waterrijden in Maarten Biesheuvels fantastische verhaal ‘Brommer op zee’.

De twee mooiste scènes van de uren Formule 1 op Ziggo waren woordeloos. We zagen de jonge wereldkampioen toen hij eindelijk was uitgestapt, alleen. Hij haalde zijn helm van het hoofd en deed ook zijn helmmuts af. Zijn voorhoofd, zijn vlassig behaarde wangen, zijn ogen – alles was nat. Verstappen bleef maar over zijn gezicht wrijven, alsof hij zijn eigen ongeloof eruit probeerde te masseren.

Dan was er zijn verslagen concurrent Lewis Hamilton, die talmde. Hij bleef lang zitten. Af en toe nam de regie de achter zijn helmvenster starende coureur in beeld, vastgeklonken aan zijn bolide, niet bereid om terug te keren naar een wereld waarin je na een perfecte race ineens voorbijgestoken wordt – een brommer op zee had hem minder verbaasd.

De teleurgestelde verliezer had baat gehad bij de uitzending van boekenprogramma Brommer op zee, een paar uur later. Die was gewijd aan de boeken die een mens dit jaar overeind hielden. Het leverde mooie gedachten en expliciete cultuurkritiek op. Tommy Wieringa zong de lof van De eenzame eeuw van Noreena Hertz. We zijn door individualisme en technologie inmiddels allemaal verweesd („Pim Fortuyns term”, zei Wieringa) en „sociale scripts” raken verloren. Jongeren hebben geen idee meer hoe ze een afspraakje moeten maken. Bij een praatje voor de fractie van GroenLinks had Wieringa gehoord dat solidariteit en verbinding daar als „nare woorden” golden. Kon hij daar geen andere termen voor vinden, luidde het zorgwekkende verzoek.

Mensen in beeld te zien denken

Roxane van Ieperen had onder meer Traumasporen van Bessel van der Kolk uitgekozen, een keuze die aangaf dat de boeken die ons anno 2021 houvast moeten geven, niet per se vrolijk zijn. Deze compromisloosheid is karakteristiek voor het programma. Presentatoren Wilfried de Jong en Ruth Joos proberen consequent echte gesprekken te voeren, zoals zondag ook met Dichter des Vaderlands Lieke Marsman (31). Soms wordt met een vraag een doodlopend pad ingeslagen, soms strandt een uitwisseling in misverstand, maar het is prettig om mensen in beeld te zien denken. Marsman, die een jaar geleden te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek is, vertelde dat ze het jaar als „barmhartig” had ervaren. „Het was geen put of gat, maar een heel landschap, met mooie en lelijke dingen.”

Marsman, zoekend maar zelfverzekerd, zei dat ze geleerd had „te doen wat het leven van haar vraagt”. Ze had schroom van zich afgeworpen en stelde nu zonder omhaal dat Nederland een slechte premier heeft. „Misschien ben ik wat minder genuanceerd, denk ik”, waarna ze lachte omdat ze zelf opmerkte hoeveel voorbehouden er in die zin zaten.

Het gesprek keerde steeds terug bij hoe Marsmans wereldbeeld en zelfbeeld zijn veranderd door de wetenschap dat ze doodgaat, maar geen moment werd gevraagd naar hoe het voelt. Dat is in het van emotie verzadigde Nederlandse televisielandschap een verademing. Wel las De Jong aan het eind van het gesprek een citaat van de dichter voor: „We dachten dat liefde het belangrijkste in het leven was, blijkt dat in leven blijven het belangrijkste in het leven is.”