‘Vaarwel, booster’

Zaterdag kreeg mijn vrouw per brief een uitnodiging van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die ik met grote jaloezie over haar schouder meelas. „Er ligt een extra vaccinatie tegen corona voor u klaar”, schreef prof.dr.ir. J. Brug, directeur-generaal van het RIVM. „Voor deze extra prik kunt u nu een afspraak maken. In deze brief leest u hoe u dat doet.”

„Grandioos, de booster!”, huichelde ik. „Dat is het voordeel als je een paar jaar ouder bent dan je partner. Ik zal nog wel enkele weken op zo’n brief moeten wachten.”

„Niet zo somber”, zei ze, en ze wees me op een alinea die prof.dr.ir. J. Brug op de achterzijde had geschreven. Ik las: „Heeft u een partner? Dan komt hij of zij misschien ook in aanmerking voor een extra prik. Bespreek dat met de GGD als u de afspraak maakt.”

„Erg geschikt van prof.dr.ir. Brug”, zei ik, „dat ik misschien ook in aanmerking kom voor zo’n prik.”

„Gaat lukken”, zei mijn vrouw, „ik bespreek het wel met de GGD als ik een afspraak maak voor mijn booster.”

In zijn brief had prof.dr.ir. J. Brug twee manieren aangegeven waarmee je een en ander kon regelen: via de computer of via de telefoon. Welgemoed zonderde mijn vrouw zich met haar mobieltje af in een andere kamer. Een halfuurtje later kwam ze stilletjes tevoorschijn.

„Champagne!” riep ik.

Ze schudde het hoofd. „Ik kom er niet doorheen. Er bellen op dit moment te veel mensen, zeggen ze, ze raden aan om het online te doen.”

Wantrouwig besloten wij het offensief die middag over twee fronten te openen: telefonisch én online. Een uur of vier later moesten wij met trillende handen en uitpuilende ogen onze nederlaag voorlopig aanvaarden. Alle wegen waren geblokkeerd, wij werden volledig op onszelf teruggeworpen.

In de tussentijd had de GGD via Twitter eindelijk laten weten: „Door een storing is het niet mogelijk om online test- of vaccinatieafspraken te maken.” Daarmee suggereerde men ten onrechte dat het telefonisch wél mogelijk was.

„Heel vervelend voor prof.dr.ir. J. Brug”, zei ik. „Je zult maar als directeur-generaal van het RIVM iets volmondig beloven en nog diezelfde dag door de GGD zó voor schut worden gezet.”

„Ik kan het niet geloven”, zei mijn vrouw, en ze begon weer te bellen. Tot 8 uur ’s avonds. Steeds weer stuitte ze op die metalige vrouwenstem die zei: „Er bellen op dit moment te veel mensen. Online kunt u wel direct een afspraak maken, dat werkt heel makkelijk.”

Inmiddels had ik op teletekst gelezen dat de online storing eindelijk was verholpen. Mijn vrouw probeerde het toen op die manier, maar haar DigiD-gegevens die ze daarvoor nodig had, bleken niet in orde. „Laat het prof.dr.ir. J. Brug niet merken, want dan zwaait er wat”, waarschuwde ik haar.

De telefoon leek de enig mogelijke uitweg uit deze ogenschijnlijk hopeloze impasse. Bij de GGD waren ze ’s avonds telefonisch sowieso niet meer bereikbaar – daar moesten ze na achten uitrusten van het opzetten van dat bandje – en dus schortten we onze nieuwe pogingen op tot de volgende morgen, acht uur.

Wekker gezet. Bellen om exact acht uur. Bandje: „Er bellen op dit moment te veel…”

„Vaarwel, booster”, zei ik, zachtjes schreiend.