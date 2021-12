Taakstraf voor parkeerfraude

Drie Amsterdammers die valse gehandicaptenparkeerkaarten kochten en gebruikten, hebben maandag van de rechtbank taakstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke geldboetes opgelegd gekregen. Twee andere ‘afnemers’ zijn vrijgesproken: de rechters achtten hun betrokkenheid niet bewezen. De ambtenaren die de vergunningen maakten en verkochten, zijn veroordeeld tot taakstraffen tot 240 uur en een voorwaardelijke boete.

De drie afnemers – twee mannen en een vrouw – die zijn veroordeeld, hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan oplichting en valsheid in geschrifte. Zij konden met hun gehandicaptenkaarten zeker een jaar lang overal in de stad gratis parkeren, waardoor de gemeente Amsterdam geld misliep. Volgens de rechters hebben de afnemers het parkeerbeleid van de gemeente „op een geraffineerde wijze ondermijnd en daarmee uitsluitend het doel gehad om zichzelf te bevoordelen en het zichzelf gemakkelijk te maken”.

Parkeerkaart voor 500 à 2.500 euro

De fraude met parkeervergunningen kwam aan het licht in 2017. De twee ambtenaren, inmiddels allebei ontslagen, bleken gehandicaptenparkeerkaarten te hebben verkocht aan zeventien Amsterdammers die niet invalide waren. Ze deden dit door in te loggen in de gemeentelijke systemen met de gegevens van collega’s en valse vergunningen te creëren. Voor de parkeerkaarten vroegen ze tussen de 500 en 2.500 euro. Afgelopen oktober stonden vijf afnemers voor de rechter. Zeven verdachten hadden geschikt met het OM.

Voor de twee ex-ambtenaren zijn de rechters minder mild dan voor de afnemers. Zij rekenen hen de oplichting en valsheid in geschrifte „zeer aan”. De verdachten „behoorden zich vanuit hun functie juist te gedragen als integere ambtenaren die zich inzetten voor de publieke zaak”. Maar ook voor de ambtenaren vallen de straffen lager uit dan de eis van het OM. Zij krijgen een taakstraf van respectievelijk 200 en 240 uur, plus een voorwaardelijke geldboete van 10.000 euro. Het OM had voor beide mannen 240 uur werkstraf en onvoorwaardelijke geldboetes geëist.

De ‘afnemers’ die in oktober voor de rechter verschenen, waren merendeels dertigers met een goede baan of een eigen bedrijf. Een van de veroordeelde mannen is eigenaar van een groothandel in zorgartikelen. De veroordeelde vrouw werkt als influencer, met meer dan 50.000 volgers op Instagram. Onder de verdachten die geschikt hebben met justitie zitten twee eigenaren van een bedrijf in dance events, die volgens zakenblad Quote in 2018 ieder een geschat vermogen hadden van acht miljoen euro. Een deel van de verdachten kende elkaar via voetbalvereniging AFC.