In Turkije stapelen de schulden zich op. ‘Twee pensioentjes zijn niet meer genoeg’

Het is al donker als zestiger Figen met twee boodschappentassen naar de markt loopt in de wijk Beykoz aan de Aziatische kant van Istanbul. Sommige marktkooplieden zijn hun groente- en fruitkramen al leeg aan het halen. Schoonmakers vegen het vuil bij elkaar en gooien het in een ronkende vuilniswagen. „Aan het einde van de dag verlagen de kooplui vaak hun prijzen”, weet de van top tot teen in het zwart geklede Figen, die alleen met haar voornaam in de krant wil. „Het scheelt meestal maar een paar lira, maar alle beetjes helpen.”

Figen heeft grote moeite om rond te komen na de dramatische val van de lira, die zich vertaalt in op hol geslagen inflatie (officieel 21,3 procent) en stijgende voedselprijzen (gemiddeld 27,1 procent vergeleken met 2020).

„Mijn man en ik leven van twee pensioentjes. Dat is niet genoeg om onze rekeningen te betalen. Daarom doen we dat in termijnen, zodat ons gas, water en licht niet worden afgesloten. Maar het stapelt wel op. Als we een huurhuis hadden gehad, hadden we niet kunnen overleven.”

De wijk Beykoz in Istanbul heeft twee gezichten. De oever van de Bosporus is het domein van de rijken: daar staan villa’s van politici en beroemdheden, Ottomaanse herenhuizen, en dure restaurants en nachtclubs. In de heuvels staan veel armoedige woningen, illegaal gebouwd door de vele arbeidsmigranten uit het Zwarte Zeegebied die in Beykoz zijn neergestreken om te werken in de industrie. Dit zijn de mensen die aan het einde van de dag koopjes jagen op de markt in Beykoz.

Arbeidsmigranten uit het Zwarte Zeegebied behoren van oudsher tot de trouwste aanhangers van president Erdogan. Maar op de markt blijkt dat zijn populariteit zwaar heeft te lijden onder de gierende inflatie. „Ik ben erg blij met de AK-partij”, zegt een man met een grote snor en een alpinopet sarcastisch. Hij blijkt een schroothandelaar uit Rize, de provincie waar ook Erdogan is geboren. „Ik maak een grapje. Ze hebben ons verneukt. Wat valt er nog meer te zeggen? Dit is hun einde.”

Zwakke munt

De prijsstijgingen worden voornamelijk veroorzaakt door een historische daling van de lira sinds de centrale bank in september de rente begon te verlagen, onder druk van Erdogan. Hij presenteert de lagere rente en de zwakke munt als onderdeel van een nieuw economisch model dat moet leiden tot groei van de export en de werkgelegenheid. Maar vooralsnog heeft Erdogans „economische onafhankelijkheidsstrijd” vooral geleid tot een lagere levensstandaard van de Turken.

„Hoe hoger de prijzen, hoe minder geld we verdienen”, zegt marktkoopman Soner Eren zorgelijk vanachter zijn groentekraam. „We houden onze marges zo klein mogelijk, anders kopen mensen niets. In Turkije is het gebruikelijk dat mensen drie, vier kilo tomaten kopen. Nu kopen ze tomaten per stuk, net als in Europa.” Een vrouw heeft voor 145 lira (9,25 euro) aan groenten gekocht. Ze heeft alleen geen geld, dus Eren schrijft het bedrag op in een schrift. Ze is hem ook nog 150 lira verschuldigd van vorige week.

Terwijl de prijzen van levensmiddelen bijna dagelijks stijgen, koelen consumenten hun woede op sociale media. „Wij kunnen [de prijsstijgingen] niet eens bijhouden met de prijskaartjes”, zegt een vakkenvuller in een video op Twitter. Andere Twitteraars postten foto’s van de prijskaartjes van vroeger en nu naast elkaar. Het laat zien dat de prijzen van veel producten, van toiletpapier tot plantaardige olie, zijn verdubbeld sinds 2020.

‘Erdogans politieke graf’

De woede is deels gericht op het Turkse statistiekbureau TUIK, dat de inflatie vorige week vaststelde op 21,3 procent. Dit konden veel Turken niet geloven, want in november was de lira 30 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu van de seculiere partij CHP beschuldigde TUIK van manipulatie en ging verhaal halen bij het hoofdkantoor. Maar hij werd het gebouw niet binnengelaten, voor het oog van de verzamelde pers – een sterk staaltje politiek theater.

De oppositie is ervan overtuigd dat Erdogan zijn politieke graf graaft met zijn onorthodoxe economische beleid. Want door de hoge inflatie erodeert zijn populariteit in aanloop naar de verkiezingen van 2023. Zijn ‘job approval’ bedraagt nog maar 39 procent, de laagste score sinds 2015, aldus een recente peiling van Metropoll. Peilingen suggereren dat de Nationale Alliantie van Erdogans AKP en de nationalistische MHP in 2023 haar parlementaire meerderheid verliest.

Dit leidt tot toenemende eensgezindheid en assertiviteit bij de oppositie, die denkt dat Erdogans einde nabij is. „Het duurt niet lang meer”, zei Kilicdaroglu in een toespraak. „Wees geduldig. Misschien heb je honger. Het kan zijn dat je stroom uitvalt. Je zou kunnen worden gearresteerd, in de gevangenis gegooid en zelfs gemarteld. Maar wees geduldig. Het duurt niet lang meer.”

In een poging de gevolgen van haar economische beleid te maskeren of te rechtvaardigen, gebruikt de regering steeds vaker religieuze retoriek. Erdogan herinnerde burgers vorige week aan een passage uit de Koran: „We zullen zeker op de proef worden gesteld met angst en honger, en verlies van eigendommen, levens en oogsten. Maar goed nieuws komt voor degenen die standvastig zijn.” En het Directoraat voor Religieuze Zaken, dat de vrijdagpreken schrijft voor de 82.000 moskeeën in Turkije, prijst armoede en gehoorzaamheid. Een preek herinnerde de Turken eraan dat „arme mensen het dichtst bij God staan”.

Auto’s hamsteren

Omdat de prijzen zo snel stijgen zijn mensen aan het hamsteren geslagen. Maar vanwege een tekort aan bepaalde producten, zoals suiker en plantaardige olie, gelden er in sommige winkels nu quota per klant. Erdogan geeft hamsteraars en speculanten de schuld van de hoge inflatie. „Er zijn mensen die alles hamsteren, zelfs auto’s.” Hij gaf zijn minister van Handel de opdracht om winkels die producten achterhouden om te profiteren van toekomstige prijsstijgingen hoge boetes op te leggen. Een autodealer in Izmir kreeg een boete van 545.550 lira (ongeveer 34.750 euro ) wegens het aanleggen van voorraden.

Er zijn inderdaad grote problemen in de autobranche. Er is een algeheel tekort aan auto’s – nieuw en tweedehands. Veel showrooms in Istanbul staan leeg. Dit heeft deels te maken met de wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketens en het tekort aan halfgeleiders (ook wel microchips genoemd). Het gevolg is dat dealers niet genoeg auto’s op voorraad hebben, en dat er lange wachtlijsten zijn, met levertijden tot soms wel zes maanden.

Maar omdat de lira in de tussentijd zo sterk in waarde daalt, zijn auto’s een investeringsinstrument geworden, schreef de zakenkrant Dünya. Ze worden immers elke dag meer waard. Daardoor krijgen klanten vaak nul op het rekest. „Zes maanden later zegt de dealer dat de auto niet leverbaar is, of dat hij 50.000 lira duurder is geworden Maar dat is niet eerlijk tegenover de klant. De dealers zeggen op hun beurt: ‘Het was geen echte klant, maar een investeerder die de auto zelf met winst wilde verkopen’.”

De autodealer, een veertiger in casual overhemd en pantalon, zit te praten in zijn sjieke showroom in Istanbul, waar diverse Porsches, Maserati’s, en Aston Martins staan. Hij wil wel praten over de problemen in de autobranche, op voorwaarde dat hij anoniem blijft. De sector ligt onder een vergrootglas nu auto’s voor veel Turken onbetaalbaar zijn geworden. De prijzen van nieuwe auto’s werden in november voor de derde keer verhoogd, en er was ook een ongekende prijsstijging van tweedehands auto’s.

„Mensen die een kapitaaltje hebben, kopen nu drie, vier, vijf auto’s en verkopen ze na een paar maanden met winst”, zegt de dealer, die normaliter verkoopt aan artiesten, voetballers en zakenlieden. „Ik verkocht vorig jaar een Aston Martin SUV aan een klant die zei dat het zijn gezinsauto was. Een week later zag ik op internet dat hij hem met veel winst verkocht had aan een andere showroom. Het is een mentaliteit.”

Turken proberen hun spaargeld te beschermen tegen de devaluatie van de lira door te investeren in vastgoed, auto’s of aandelen. Terwijl de lira daalt, blijft de Turkse aandelenmarkt juist stijgen. De kloof tussen arm en rijk groeit. „Erdogan verhoogt zijn salaris volgend jaar naar 100.000 lira”, zegt Figen op de markt in Beykoz. „Wat krijgen wij? Niets. Ik ben gepensioneerd en ik lijd honger. Erdogan beloofde dat we lid zouden worden van de Europese Unie, en we hoopten een beter leven te krijgen. Maar dat is niet gebeurd. En nu zitten we in de val.”

Lees ook deze reportage van correspondent Toon Beemsterboer over de financiële turbulentie in Turkije