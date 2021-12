Saoedische ambassade kijkt straks uit op Khashoggi Way

Het heeft een jaar geduurd voor het eerste idee ook ten uitvoer wordt gelegd, maar per volgende maand heet het deel van New Hampshire Avenue in Washington waaraan de Saoedische ambassade ligt, de Jamal Khashoggi Way. De gemeenteraad heeft het voorstel voor de naamsverandering vorige week eenstemmig goedgekeurd. Washington is niet zomaar een Amerikaanse stad dus het Congres moet het besluit nog zien, maar dat wordt als formaliteit beschouwd. Het is niet alleen straf voor de moord op 2 oktober 2018 op de Saoedische journalist die vanuit Washington in zijn columns in de Washington Post kritiek leverde op het bewind van kroonprins Mohammed bin Salman. De naamsverandering moet volgens gemeenteraadslid Brooke Pinto tegelijk het belang onderstrepen van een vrije en onafhankelijke pers, die immers „fundamenteel is voor onze democratie”. Jaja, sinds Trump kan daaraan ook in Washington niet vaak genoeg worden herinnerd.

Het nieuwe straatnaambordje wordt vastgeschroefd op een plechtigheid ter plaatse; ik neem aan op de stoep voor de ambassade. Maar uiteindelijk lachen de Saoedische diplomaten het laatst, dus het best. Want had Biden als presidentskandidaat niet aangekondigd „Saoedi-Arabië te behandelen als de paria die het is” wegens de moord op Khashoggi, en zei hij niet wegens de oorlog in Jemen geen wapens meer te zullen leveren? Maar in oktober werd bekend dat hij de Saoediërs voor 650 miljoen dollar lucht-luchtraketten wilde verkopen. En de dag na het Khashoggi-eerbetoon in de Washingtonse gemeenteraad verwierp in datzelfde Washington de Senaat het voorstel om die wapenleverantie tegen te houden. En dat nogal ruim, met 67 tegen 30 stemmen.

Terwijl het Congres toch nogal anti-kroonprins was. Maar de Republikein Mitch McConnell meende dat een blokkade van dergelijke „defensieve” wapens „een van onze belangrijkste regionale partners zou ondermijnen”. Defensieve wapens zijn wapens die je verkoopt als je eigenlijk hebt beloofd geen wapens meer te leveren. Nou niet zeggen: dat is die McConnell, die is van Trumps regime – een hoop Democraten waren het met hem eens, onder verwijzing naar de aanvallen op Saoedi-Arabië door de Jemenitische Houthirebellen (die onder Saoedisch oorlogsvuur liggen). De Houthi’s krijgen steun van Iran, en ha! daar komt de obsessie met Iran weer om de hoek kijken. De Democraat Bob Menendez kon ook „niet vergeten dat er 70.000 Amerikanen in Saoedi-Arabië zijn”. Maar kennelijk kon hij wél vergeten wie er allemaal in de Saoedische gevangenissen zitten opgeborgen, onder wie namelijk ook Amerikanen.

Nu is het wachten op de voltooiing van de rehabilitatie van de Saoedische kroonprins, die volgens de CIA voor de moord op Khashoggi verantwoordelijk is. Na zijn inauguratie belde Biden hem voor straf niet. Maar de Franse president Macron heeft zojuist het goede voorbeeld gegeven met het eerste bezoek van een westerse leider aan Saoedi-Arabië sinds de moord op Khashoggi. Macron sprak hem op 4 december in Jeddah, waar de kroonprins moest zijn voor het imago-witwasevenement van de Formule-1. „We spraken over absoluut alles, zonder enig taboe en we waren vanzelfsprekend in staat de kwestie van mensenrechten aan de orde te stellen”, zei Macron later.

Vanzelfsprekend? Dit is dezelfde Macron die eerder publiekelijk verklaarde dat wapenleveranties vóór mensenrechten gaan. Maar u heeft gelijk, je kunt erover spréken.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.