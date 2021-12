Ik zit als officier van justitie in zaal 13 van de rechtbank Groningen klaar voor een strafzaak. De verdachte zou bijna 400 gram hennep hebben vervoerd. Naar Stad, zo zeggen we dat hier. Hij moet uit het midden van het land komen maar hij is er niet. De zaak kan wel doorgaan, de advocate licht toe waarom de verdachte er niet is. Ze overhandigt een papier aan de rechter, de griffier en aan mij. Verdachte heeft vandaag een tentamen. Straf- en strafprocesrecht.

