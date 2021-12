Privileges

In Nederland mag niets. Theaters moeten om discutabele redenen voor twee derde leeg zijn. Ik was zaterdagmiddag in het theater in Amstelveen en had de indruk dat we met al die rijen lege stoeltjes om ons heen wel de stemming maar geen pandemie zaten te stoppen. Voetbalstadions zijn voor iedereen verboden gebied en er is niemand die mij kan uitleggen waarom je elkaar in de horeca tot 17.00 zogenaamd wel en daarna niet mag besmetten. Ik mag het schoolgebouw van mijn dochters niet betreden, maar de kinderen mogen daar wel hutjemutje op elkaar zitten.

Wat mag wel?

Je mag wel met vijfduizend Nederlanders met vliegtuigen naar Abu Dhabi om daar met elkaar te vieren dat Max Verstappen wereldkampioen wordt. Terwijl als er een sport is waar het publiek geen factor is… Dan is het Formule 1.

De beelden van die oranje tribune hadden iets treurigs. Vroeger was sport voor het volk, maar als de camera nu inzoomde zag je vooral volgevreten mannen van middelbare leeftijd die in hun oranje uniform met onze driekleur stonden te zwaaien. Een rood-wit-blauwe middelvinger naar de rest van het land.

De coronaregels gelden voor iedereen, behalve voor omhooggevallen ‘elite’ die het zich kan veroorloven. De Formule 1, toch al een sport die zich niets van de tijdgeest lijkt aan te trekken, toonde voor de tweede keer in een jaar aan – want bij de Grand Prix van Zandvoort mocht destijds ook meer dan op andere plekken – hoe willekeurig de coronamaatregelen zijn.

Als we een kleine volksverhuizing voor de zuipende en vretende elite kunnen organiseren, waarom kunnen de theaters dan niet open? Waarom dan geen Feyenoord-Ajax met publiek? Omdat ze hun hoofden laten hangen naar de volksgunst, ze knepen graag een oogje toe omdat ze het land de Max Verstappen-euforie niet wilden afpakken. Over het nieuws dat Olaf Koens bij RTL Nieuws bracht, dat de omstandigheden bij de bouw van het circuit in Abu Dhabi vergelijkbaar zijn als die bij de bouw van de stadions in Qatar, hoorde je verder ook niemand. Dat kwam even niet uit, zoals het volgend jaar tijdens het WK voetbal ook niet meer uitkomt om daar nog over te beginnen.

Onze regels en principes gelden alleen officieel voor iedereen.

Alle varkens zijn gelijk, maar er zijn uitzonderingen. Een groot deel van die geprivilegieerden stond zondag met elkaar te feesten in Abu Dhabi.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.