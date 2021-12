Onder de grond vind je soms complexe samenwerkingsverbanden

‘Je zou het kunnen zien als een soort archeologie. Met ongelooflijk veel geduld en heel behoedzaam werd de grond rondom een plant afgegraven. Met soms alleen een troffeltje, een kwastje en een breinaaldachtig stuk gereedschap werden vervolgens, heel voorzichtig, de wortels blootgelegd. Een echt precisiewerkje waarbij ze moesten oppassen de wortels, die soms maar drie of vier millimeter dik zijn, niet te beschadigen. Waren ze te bruusk, dan hakten ze zo door die wortel heen en was het werk voor niets geweest.”

Bodemkundige Klaas Metselaar, verbonden aan Wageningen University & Research (WUR), vertelt aan de telefoon vol bewondering over de werkzaamheden van een van zijn heldinnen, Frau Doktor Lore Kutschera (1917-2008). Ze was jarenlang directeur van het Oostenrijkse Pflanzensoziologisches Institut, wijdde haar leven aan wortelonderzoek en werd een van de gezaghebbende wetenschappers in haar vakgebied. Samen met collega-wetenschappers, onder wie Erwin Lichtenegger (1928-2004) en Monika Sobotik, werkte zij ruim veertig jaar aan het blootleggen en in kaart brengen van de wortels van planten, struiken en bomen. In 1960 verscheen het eerste deel van hun zevendelige Wurzelatlas, het laatste deel werd gepubliceerd in 2009, een jaar na Kutschera’s dood.

Ephedra sp. Tekening Lore Kutschera, Erwin Lichtenegger et al. (Digitale Collectie Wageningen University & Research, Root System Drawings)

Er staan prachtige tekeningen in, gemaakt door Lichtenegger, van het fijne ondergrondse netwerk van de Achillea millefolium (gewoon duizendblad). We zien dat de wortels van de Carduus acanthoides (de langstekelige distel) tot meters diep onder de grond doorgroeien, terwijl die van de Alisma plantago-aquatica (de grote waterweegbree) zich dichter onder het aardoppervlak meer senang voelen. Kutschera en haar collega’s groeven veel planten op in Oostenrijk, en reisden ook naar onder andere Mongolië en Namibië. „Ze hebben ook in Nederland gewerkt, maar werden weggestuurd toen ze in een dijk plantjes aan het uitgraven waren”, lacht Metselaar.

Het is mede dankzij zijn inspanningen dat 1.002 tekeningen uit de atlassen sinds een paar jaar voor iedereen te bekijken zijn in de online database ‘Root System Drawings’ van de Wageningse universiteit. „Ik ben echt al jaren gefascineerd door de tekeningen. Toen op de universiteit geld beschikbaar was voor bijzondere projecten, heb ik het idee geopperd om ze te digitaliseren.”

Aandacht voor de onderwereld De fascinatie voor de ondergrondse wereld van planten en bomen neemt toe. Het boek Het verborgen leven van bomen van de Duitse Peter Wohlleben uit 2016, waarin hij onder andere vertelt over het wood wide web, de ragfijne draadjes die zwammen en schimmels ondergronds tussen de boomwortels spinnen en waarlangs bomen onderling informatie uitwisselen, was een enorm succes. De Britse wandelschrijver Robert MacFarlane publiceerde in 2019 Benedenwereld. Reizen in diepe tijd en vertelde over dat wood wide web tegen NRC: „Het is een heel rijk, één centimeter onder onze voetzolen, maar we hebben er tot een paar decennia geleden in totale onwetendheid over heen gewandeld.” In de Frankfurter Kunstverein is tot 30 januari 2022 de tentoonstelling The Intelligence of Plants te zien, met onder andere een bijdrage van het Pflanzensoziologisches Institut, met tekeningen van Erwin Lichtenegger en de enorme, geprepareerde wortels van een es (100 x 640 cm) en een winter paardenbloem (400 x 40 cm).

Essentiële kennis

Om toestemming te krijgen reisde Metselaar in 2006 naar Klagenfurt, waar het grootste deel van de originele pentekeningen bewaard werd door de weduwe van Lichtenegger. „Die was opgelucht dat ik langskwam. Ze had zich zorgen gemaakt over wat er met de erfenis van haar man moest gebeuren.”

Vergt het al heel veel geduld de wortels op te graven, het vraagt misschien wel nóg meer aandacht en geduld om ze vervolgens zo gedetailleerd te tekenen. Lichtenegger maakte altijd eerst een potloodschets in het veld, in weer en wind, om ze vervolgens thuis met inkt uit te werken. „En dat veertig jaar lang”, zegt Metselaar.

Vervolgens moest hij nog langs Frau Doktor Kutschera, toen al ver in de tachtig, die audiëntie hield in haar Pflanzensoziologisches Institut in Klagenfurt, op de bovenste verdieping van een flat uit de jaren vijftig. „Het was een van de laatste mooie dagen in oktober. Ze was druk bezig met de laatste atlas. Ze liet ons ook nog enthousiast de langste wortel zien die ze opgegraven en bewaard had, opgerold in een groot stuk plastic.” Nadat Metselaar eerst grondig werd ondervraagd over zijn kennis van plantenwortels, kreeg hij groen licht voor zijn project.

Valeriana officinalis. Tekening Lore Kutschera, Erwin Lichtenegger et al. (Digitale Collectie Wageningen University & Research, Root System Drawings)

De kennis over wortels, vertelt Metselaar, is essentieel in zijn vakgebied; duurzaam bodembeheer ten behoeve van de landbouw. Zeker in het licht van de huidige klimaatveranderingen is het bijvoorbeeld van groot belang hoe gewassen zich gedragen als de grond verandert; als die droger wordt, of juist natter. „Een van de onderzoeken die we samen met plantenwetenschappers doen is dat naar bio-irrigatie. Kan de ene plant water afstaan aan een andere? Zo kan je kijken of je een grotere oogst krijgt door twee gewassen bij elkaar te planten die elkaar kunnen ondersteunen. Onder de grond vind je soms complexe samenwerkingsverbanden. Een fascinerende wereld waar voor de mens nog heel wat te ontdekken valt.”

De tekeningen zijn te vinden op: images.wur.nl/digital/collection/coll13

