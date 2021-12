OM eist straffen van 20 en 23 jaar voor ‘vergismoord’ Djordy Latumahina

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep bij het hof in Amsterdam celstraffen van 23 jaar en twee keer 20 jaar geëist tegen drie verdachten die terechtstonden voor de zogenaamde ‘vergismoord’ op Djordy Latumahina. Volgens het OM hebben de drie mannen zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van moord en poging tot moord.

De 31-jarige Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in de parkeergarage van zijn appartementen in Amsterdam. De vriendin van Latumahina, die ook in de auto zat, raakte daarbij zwaargewond. Ze liep zes schotwonden op. Hun tweejarige dochter bleef ongedeerd. Volgens justitie hadden de verdachten het voorzien op een andere bewoner van hetzelfde appartementencomplex, een crimineel die ze wilden liquideren.

Nieuw bewijs

Een van de mannen is Tony D. (38) uit Wormer. Eerder eiste het OM dertig jaar cel tegen hem, maar de rechtbank zag onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Justitie beschouwt D. als een van de twee schutters en eist nu een celstraf van 23 jaar tegen hem. Het OM zegt nieuw bewijs te hebben in de vorm van PGP-berichten uit een ander strafrechtelijk onderzoek en een belastende verklaring van een bedreigde anonieme getuige. In september werd D. veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een liquidatie op de inmiddels tot levenslang veroordeelde crimineel Naoufal F. in Berlijn. In die zaak loopt nog een hoger beroep.

Ook Ulricht B. (48) en Wendel R. (50) stonden terecht bij het hof in Amsterdam. Justitie ziet hen als respectievelijk de bestuurder van de vluchtauto en degene die een „een cruciale rol” in de organisatie van de vergismoord speelde. Tegen beiden eist het OM een celstraf van 20 jaar. Een van de schutters, Djurgen W., werd eerder al veroordeeld tot 30 jaar celstraf en trok zijn hoger beroep in.

De advocaat-generaal benadrukte tijdens het requisitoir van ruim 2,5 uur dat de verdachten hadden geschoten „op mensen die ze niet kenden” en dat inzittenden „geen schijn van kans” maakten. „Een gelukkig gezin is aan flarden geschoten”, aldus de advocaat-generaal. De inhoudelijke behandeling van de zaak duurt nog tot 17 december. Naar verwachting doet het hof op 4 februari 2022 uitspraak.

