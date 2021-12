De Verenigde Arabische Emiraten zijn niet democratisch maar wél succesvol

De Emirati’s lopen er vaak wat verloren bij in hun eigen hoofdstad. In kleine groepjes slenteren ze in een zee van buitenlanders langs airconditioned luxe shopping malls als de kolossale Galleria in Abu Dhabi. Je pikt ze er zo uit. De mannen met hun traditionele kandoora’s, hagelwitte lange gewaden en hoofddoek met zwarte band eromheen. De vrouwen in zwarte abaya’s, die hun hele lichaam bedekken.

De Emirati’s zijn deel van een ambitieus experiment: om hun olie- en gasrijke land binnen enkele generaties met hulp van een gigantisch leger van buitenlandse gastarbeiders op te stuwen tot een hoog ontwikkelde kenniseconomie. Het contingent buitenlanders – van chauffeurs, schoonmakers en bouwvakkers tot ingenieurs, artsen en bankiers – is inmiddels negen keer zo groot als de inheemse bevolking.

„Vergeet niet dat de mensen hier vijftig jaar geleden nog voor 95 procent analfabeet waren”, zegt een diplomaat die al jaren in Abu Dhabi werkt. „Ze zijn in één klap van kamelen doorgerold naar Rolls-Royces.” Het aantal bewoners in het schrale woestijnland is geëxplodeerd: van 180.000 arme bedoeïenen, vissers en handelaren in 1968 tot zo’n tien miljoen inwoners nu, van wie nog maar zo’n 10 procent Emirati’s zijn.

„De autoriteiten zijn zelfs gestopt met de publicatie van nieuwe cijfers”, lacht Rima Sabban, een Libanese sociologe van de Zayed Universiteit in Abu Dhabi. „Het werd wat pijnlijk doordat het aandeel van de Emirati’s in de bevolking steeds kleiner werd”, zegt Sabban, gehuwd met een Emirati en al decennia hier. We spreken elkaar in een restaurant in weer zo’n blinkend winkelcentrum, in Dubai.

„Over het algemeen heb ik niks tegen al die buitenlanders, maar in Dubai zitten er wel erg veel naar mijn smaak. Jonge Emirati in Khalifa City

Voor jongeren elders in de Arabische wereld, meestal zonder veel toekomstperspectieven, zijn de Emiraten inmiddels het paradijs op aarde. Gevraagd welk land hun eigen landen het beste kunnen volgen, noemen ze al jaren de Emiraten als eerste. Ruim voor de VS, aldus de Arab Youth Survey in 2021 (47 procent tegen 19 procent). Dat politieke vrijheid in de Emiraten ver is te zoeken, nemen ze op de koop toe.

Grote sprong voorwaarts

De regie over deze grote sprong voorwaarts, bekostigd met de immense olie- en gasbaten, rust in handen van Mohammed bin Zayed (60), de kroonprins van Abu Dhabi en de feitelijke machthebber. MbZ, zoals hij vaak wordt genoemd, is vastbesloten de koers van vader Zayed voort te zetten. De Emiraten blijven zich dus economisch openstellen voor de rest van de wereld en arbeidsmigranten kunnen hun gang gaan zolang ze zich niet met het landsbestuur bemoeien. Want aan het autocratische bewind kan niet worden getornd en MbZ heeft het tij wat dat betreft wereldwijd mee.

„De kroonprins zorgt bovendien goed voor zijn mensen en hij wordt door hen op handen gedragen”, zegt de diplomaat. Toch moet MbZ een delicaat evenwicht zien te bewaren. Hij wil de ontwikkeling van zijn land volop doorzetten, maar hij moet rekening houden met de gevoelens van de Emirati’s. Tot elke prijs wil hij het lot vermijden van Arabische heersers als Hosni Mubarak of Muammar Gaddafi, die na massale betogingen van boze burgers ten val kwamen.

Het wringt bij sommige Emirati’s dat hun eigen cultuur in de knel raakt door die toevloed van buitenlanders. „Ik voel me niet behaaglijk meer als ik naar Dubai ga”, zegt een jonge Emirati, die tijdens de lunchpauze in Khalifa City, een nieuwe buitenwijk van Abu Dhabi vol gloednieuwe kantoorkolossen, een luchtje schept met een bekertje koffie. „Over het algemeen heb ik niks tegen al die buitenlanders, maar in Dubai zitten er wel erg veel naar mijn smaak.” Gevraagd naar zijn naam voor de krant, loopt hij weg.

Andere Emirati’s zal dit een zorg zijn. „Al daalt ons aandeel tot 5 procent van de bevolking, mij kan het niet schelen”, zegt de 32-jarige Asma, die met haar man van koffie en gebak geniet bij een vestiging van Café Nero in de Galleria shopping mall. „We hebben hier wel tweehonderd verschillende nationaliteiten en dat is prima.”

„Het is hier in de Emiraten het summum van de kosmopolitische samenleving”, zegt Arabist en oud-diplomaat Marcel Kurpershoek, die de laatste zeven jaar in Abu Dhabi verbleef. „Heel anders dan in Saoedi-Arabië, waar al sinds de achttiende eeuw die starre wahabitische islam zit. Hier aan de kust kwamen stammen al veel eerder in contact met christenen, onder anderen Portugezen. Dat werkt nog door.” De arbeidsmigranten komen ook allang niet alleen meer uit islamitische landen. Er zijn ook veel hindoes en christenen uit Azië, Europa, Amerika en – steeds meer – uit Sub-Sahara-Afrika.

Buitenlanders blijven niet

Een geruststellende gedachte voor de Emirati’s is dat buitenlanders slechts passanten zijn. Vroeg of laat verlaten ze de Emiraten weer, want wie er niet meer werkt, moet snel weg. De kans op naturalisatie en gelijke rechten als de Emirati’s is nihil. „Wij zijn niet noodzakelijk”, bevestigt een buitenlandse docent aan Zayed Universiteit die na vijftien jaar in de Emiraten te horen heeft gekregen dat hij binnenkort wordt ontslagen. „Ze kunnen je altijd voor een ander inruilen.” Hij wil anoniem blijven.

Wie zich als buitenlander niet aan de regels houdt, kan het land worden uitgezet. Dat gebeurde enkele jaren geleden in Dubai, toen een groepje Indiërs met communistische sympathieën probeerde zich te organiseren. „Daar maakten de autoriteiten direct een eind aan”, zegt Rami Sabban. Ook Emirati’s moeten oppassen. Sabbans echtgenoot, een Emiraatse politicoloog die geen blad voor de mond nam, werd begin 2017 tien dagen vastgehouden. Daarna opereerde hij voorzichtiger. Een dissidente Emirati als Mohammed al-Roken, voor wie Amnesty International regelmatig in de bres springt, zit sinds 2012 gevangen.

De meeste Emirati's zijn overigens hoe dan ook niet geneigd tot veel kritiek op hun leiders. Tijdens hun schooltijd krijgen ze ook alleen te horen hoe voortreffelijk hun eigen land is, stellen buitenlanders die in de Emiraten hebben onderwezen.

Uitbuiting van buitenlandse arbeidskrachten, vooral ongeschoolde bouwvakkers en huispersoneel, komt minder vaak voor dan vroeger. Deels onder buitenlandse druk zijn strengere regels ingevoerd. Maar werknemers blijven sterk afhankelijk van hun werkgever. Veel buitenlanders deert dat niet zo. „Het systeem is hier functioneel, snel en niet bureaucratisch, dat vinden armere mensen fijn, want dat is in hun eigen land vaak anders”, zegt Sabban.

De luiheid en vadsigheid van de Emirati's waren de energieke kroonprins een doorn in het oog

„Ik verdien hier goed en kan zo mijn gezin in Pakistan onderhouden”, zegt Jan Seb Khan, die keukengerei komt kopen op de zogeheten Iraanse markt, dicht bij de haven van Abu Dhabi. Het is er heet en stoffig, een wereld van verschil met de airconditioned winkelcentra. De prijzen zijn hier dan ook lager, Emirati’s nergens te bespeuren. Khan, een stevige man in een rood T-shirt, werkt al elf jaar als chauffeur bij het bedrijf van een vriend. „Als je ziek wordt”, zegt hij. „kun je bovendien gratis worden behandeld omdat je verzekerd bent.”

De Emirati’s genieten vanouds meer privileges. Ze kregen goed betaalde banen bij de overheid, kredieten om een huis te kopen en studiebeurzen. Maar dat resulteerde in een verwende generatie die zijn neus ophaalde voor hard werken en snel zwaarlijviger werd. Tekenend is dat particuliere bedrijven bijna geen Emirati’s aannemen, omdat het geen goede werkers zijn.

Dienstplicht

Die luiheid en vadsigheid waren de energieke MbZ een doorn in het oog. Zelf kreeg hij al vroeg soberheid en discipline mee. Zijn vader stuurde hem als anonieme student naar Marokko op een bescheiden budget. Hij moest zelf zijn kleren wassen en voor eten zorgen. Later zat hij op een Britse kostschool en de befaamde militaire academie Sandhurst. De kroonprins werd er een groot liefhebber van jiujitsu. Ook zijn moeder Fatima bracht hem respect voor normen en waarden bij.

Om de lethargie onder Emirati’s te bestrijden voerde MbZ in 2014 een dienstplicht in. Jonge Emirati mannen moeten nu ruim een jaar dienen. Ze worden gedrild en moeten – net als hij vroeger – de was doen, toiletten schoonmaken en veel sporten, waaronder zeker 60 uur jiujitsu. Volgens een studie van de Amerikaanse Georgetown University verliest de gemiddelde dienstplichtige in de eerste paar maanden ruim elf kilo.

De jonge man in Khalifa City, die in de lunchpauze koffie drinkt, heeft zijn diensttijd achter de rug. drie jaar geleden gedaan. „Ik vond het goed dat we dat moesten doen”, geeft hij toe. „Je leerde dat er meer is in het leven dan plezier maken. Dat je ook offers moet brengen voor je land. Ik heb er ook vrienden uit Sharjah, Ras al-Khaima en andere Emiraten aan overgehouden.”

Ruimteprojecten

De kroonprins begreep dat er meer nodig was om zijn volk tot een natie te smeden. Daarom initieerde hij ook spectaculaire projecten, die de Emirati’s in nationale trots moeten verenigen. Zo liet hij, in het voetspoor van de VS, China en India, een eigen missie naar de planeet Mars uitrusten. Vorige maand kondigde het Emiraatse ruimtevaartagentschap een nieuwe missie aan, naar Venus. In oasestad Al-Ain, zijn geboorteplaats, zette MbZ een cluster op voor ruimtevaart- en luchtvaartbedrijven. In het bedrijf Strata, dat vliegtuigonderdelen produceert, is 90 procent van de 700 werknemers vrouw, van wie ruim de helft Emiraatse. Emiraatse vrouwen zijn meer geëmancipeerd dan elders in de regio. Op de Gender Development Index van de VN prijkt het land op de 31ste plaats, na Israël het beste van alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Daarnaast liet MbZ in samenwerking met de Fransen een Louvre-museum neerzetten in Abu Dhabi. „Ik had niet durven dromen dat we dit ooit zouden hebben”, zegt Mohammed al-Murr (65), een Emirati die met familieleden uit Dubai naar Abu Dhabi is gekomen. Hij wijst naar het imposante dak, waarin meer staal is verwerkt dan in de Eiffeltoren. „Dankzij de visie van onze leiders hebben we dit nu”, zegt hij en hij voegt eraan toe dat hijzelf, als oud-hoofdredacteur van diverse bladen, de geesten ook een beetje hielp rijp maken.

Tolerantie

MbZ wil de Emirati’s en anderen ook doordringen van het belang van tolerantie. Zo prijken er in één zaal prachtige oude Korans naast fraaie Bijbels en teksten van andere religies. Anders dan in Saoedi-Arabië zijn kerken, synagogen en hindoetempels toegestaan in de Emiraten. De boodschap is: godsdiensten verdienen alle respect en de eigen islam is niet per definitie superieur. Vanaf 1 januari passen de Emiraten hun weekritme ook aan de rest van de wereld aan. Vrijdag wordt deels een werkdag, zondag een vrije dag.

Rami Sabban, de Libanese sociologe, was aanvankelijk pessimistisch over de kans van slagen van het ontwikkelingsproject. „Je hebt een soort evenwicht nodig in de samenleving en ik hoorde Emirati’s klagen dat ze een minderheid in eigen land werden”, zegt ze. „Maar nu zie ik ook dat ze zich hebben aangepast, gewend zijn aan al die buitenlanders en het hebben aanvaard. En ze zijn natuurlijk ook trots op wat hun land heeft bereikt.”

Dat beaamt museumbezoeker Al-Murr. „Het is een heel goed model, waarvoor hier is gekozen, om arbeid uit andere landen te halen”, stelt hij. „Mensen zeggen wel: jullie zijn maar bedoeïenen die toevallig rijk zijn geworden met olie, maar het is vooral dankzij het verstandige leiderschap dat we zover zijn gekomen. Kijk naar andere landen met olie zoals Venezuela, Irak of Libië, waar chaos heerst. Olie was daar eerder een vloek. Dan hebben wij het toch een stuk beter gedaan.”

