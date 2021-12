Negen sleutelmomenten uit de langste formatie ooit

Maandagavond maakten de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie een einde aan de langste formatiebesprekingen in de parlementaire geschiedenis. De partijen onderhandelden 271 dagen. Een terugblik aan de hand van negen sleutelmomenten.

17 maart: Verkiezingen

Onder leiding van lijsttrekker Mark Rutte wordt de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland met 34 zetels. D66 is de tweede partij met 24 zetels. De ChristenUnie behoudt de vijf zetels. Het CDA is de enige kabinetspartij die verliest: de christen-democraten gaan van negentien naar vijftien zetels.

25 maart: Notitie ‘functie elders’

Een paar weken na de verkiezingen komen de eerste onderhandelingsgesprekken abrupt stil te leggen vanwege een positieve coronatest van toenmalig verkenner Kajsa Ollongren. Vlak na het nieuws pakt ze in allerijl haar spullen. Met een mondkapje en capuchon op stapt ze in een wachtende auto op het Binnenhof. ANP-fotograaf Bart Maat legt het tafereel vast en ontdekt later dat de tekst op Ollongren haar documenten te lezen is: een politieke rel is geboren.

Zo staat op het A4’tje dat is gesproken over een „functie elders” voor toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich in de maanden daarvoor heeft vastgebeten in de Toeslagenaffaire, waarover het kabinet viel. Als parlementair verslaggevers aan demissionair premier Mark Rutte (VVD) vragen of hij met de verkenners heeft gesproken over Omtzigt, ontkent hij dat voor draaiende camera’s. Rutte stelt dat ook D66-leider Sigrid Kaag niet over de CDA’er heeft gesproken.

1 april: Marathondebat

Als later blijkt dat Rutte tijdens de verkenningsgesprekken toch heeft gepraat over de rol van Omtzigt, moet hij zich verantwoorden voor een woedende Tweede Kamer. De VVD-leider moet vechten voor zijn politieke leven en stelt in een marathondebat „geen herinnering te hebben” aan een gesprek over het CDA-Kamerlid. De oppositie reageert onthutst. Ook de coalitiepartijen zijn kritisch: zo heeft Wopke Hoekstra (CDA) het over een „totale rotzooi” en spreekt D66-leider Kaag de woorden „hier scheiden onze wegen”.

Maar toch zijn het Kaag en Hoekstra die Rutte een paar uur later redden. Het CDA en D66 steunen een motie van wantrouwen tegen de zittende premier niet en houden hem daarmee in het zadel. Een politiek verzwakte Rutte biedt zijn excuses aan, maar weet dat hij verder kan.

3 april: Segers gooit deur dicht

De VVD en het CDA opteren in de formatiegesprekken voor een doorstart met de ChristenUnie en het D66. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers lijkt die deur dicht te gooien door te stellen dat hij in een nieuw kabinet niet meer wil samenwerken met Rutte. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt Segers dat hij eventueel wel met de VVD wil regeren, maar een nieuwe samenwerking met de voorman van die partij sluit hij uit.

Omdat D66 niet enthousiast is over een verdere samenwerking met de ChristenUnie, onder meer vanwege botsende standpunten over medisch-ethische kwesties, blijven er weinig opties over voor een kabinet-Rutte lV. GroenLinks en de PvdA laten herhaaldelijk weten open te staan voor onderhandelingen, maar trekken daarin uitsluitend samen op. Die tactiek staat de CDA en de VVD tegen. Beide partijen beklemtonen dat aan de onderhandelingstafel plek is voor één van de twee linkse partijen. In de maanden die volgen, verlamt die politieke patstelling de gesprekken over een nieuw kabinet.

10 juni: Omtzigt vertrekt uit CDA

Pieter Omtzigt velt in een 76 pagina’s tellend document een vernietigend oordeel over het CDA. Het document is bedoeld voor een commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt, maar komt in de openbaarheid. Omtzigt vindt onder meer dat hij als kritische machtscontroleur is tegengewerkt binnen zijn partij. Hij noemt Rutte lll een „akkoordenfabriek” en suggereert dat geldschieters invloed konden uitoefenen op het CDA-programma. Nadat de intern bedoelde kritiek naar buiten is gekomen, vertrekt Omtzigt uit de fractie. Hij laat een partij achter die ver wegzakt in de peilingen.

31 augustus: Minderheidskabinet

In de zomermaanden praten de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks met toenmalig informateur Mariëtte Hamer. Kaag wil het liefst met de twee linkse partijen onderhandelen, maar dat weigeren VVD en CDA pertinent. Eind augustus laten die partijen weten definitief niet verder te willen met het linkse blok. Omdat D66 de ChristenUnie - waar Segers inmiddels is teruggekomen van de uitspraak nooit meer onder Rutte te willen regeren - niet ziet zitten, kan de volgende informateur volgens Hamer het best kijken naar een minderheidscoalitie.

6 september: Kaag haalt uit naar Rutte

Zonder hem bij naam te noemen, haalt Kaag hard uit naar Rutte. In de HJ Schoo-lezing noemt ze politiek leiderschap „het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie”. Ook laakt ze de „wijze van politiek bedrijven, van koffie drinken, relaties managen en binnenskamers spelletjes spelen”. In een Kamerdebat ontkent Kaag later dat ze het persoonlijk op Rutte had gemunt.

29 september: Toch ChristenUnie

Informateur Johan Remkes forceert een doorbraak in de al maanden vastzittende formatiegesprekken. Hij stuurt aan op onderhandelingen tussen de VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Die laatste partij is na een halfjaar tegenstribbelen toch om en gaat in gesprek met de ChristenUnie. Zo lijkt de bestaande coalitieconstellatie te worden verlengd.

13 december: Akkoord

De vier partijen onderhandelen onder leiding van Remkes en Wouter Koolmees. Kaag spreekt de hoop uit er voor de kerstdagen uit te komen en ook de andere betrokkenen zijn hoopvol gestemd. De nieuwbakken coalitie lijkt het eens te worden over miljardenfondsen voor klimaat- en stikstofbeleid. Ook gaat er waarschijnlijk fors meer geld naar onderwijs en defensie. De partijen denken eraan het leenstelsel af te schaffen en willen kinderopvang gratis maken voor minima. Op 13 december bereiken de partijen een akkoord.