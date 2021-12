Nederland moet voorloper zijn in groene industrie

Nederland staat continu onderaan de lijsten van Europese landen als het gaat om het omlaag brengen van broeikasgassen. Als we op de huidige voet doorgaan behaalt Nederland slechts een CO 2 -reductie van 39 tot 49 procent in 2030. Dat is zelfs onder de Europese doelstelling; een nieuw kabinet moet meer ambitie tonen. Zowel de JOVD als de Jonge Democraten verwachten dan ook meer van onze moederpartijen, de VVD en D66. De Europese doelstelling van 55 procent CO 2 -reductie in 2030 moet in ieder geval gehaald worden, maar wat ons betreft gaat Nederland mikken op een reductie van 60 procent. Om dit ambitieuze doel te halen moet alles uit de kast worden gehaald; het vervuiler-betaalt-principe, een groene industriepolitiek en een gemeenschappelijke Europese energiemarkt.

Joris Hetterscheid en Daphne Lodder zijn landelijk voorzitter van respectievelijk de JD en JOVD.

De huidige politieke leiders hebben met het aanpakken van de klimaatcrisis een kans die maar weinig leiders krijgen: Nederland kan koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Met een nieuwe groene industriepolitiek creëert Nederland een duurzame markt waar we nog jarenlang economisch profijt van zullen hebben. Als Nederland dat snel doet heeft het nog een concurrentievoordeel. Het is immers toch niet lucratief om je centen te blijven verdienen met het exporteren van gasgestookte paprika’s en komkommers met nauwelijks winstmarge.

Een nieuwe klimaatpolitiek betekent helaas dat er ook vervelende dingen moeten gebeuren. Politici hebben te lang het gedrag van de vervuilers door de vingers gezien. Wat ons betreft gaat de vervuiler betalen. Dat betekent dat de negatieve externe effecten van productie in de prijs van die producten wordt doorberekend. Dat is echte marktwerking. Zo wordt bijvoorbeeld niet duurzaam geproduceerd vlees, dat leeft van subsidies, duurder door middel van accijnzen. Ook niet duurzaam geproduceerde kleding wordt volgens deze redenatie duurder. Daarbij wordt het tijd voor een belasting op kerosine op Europees niveau. Dat dit mogelijk doorwerking vindt in de prijs van vliegtickets is alleen maar eerlijk. Het geld dat we daaraan verdienen kan vervolgens worden geïnvesteerd in groene innovatie. Dat is de groene industriepolitiek waarin Nederland toonaangevend kan worden.

Hogesnelheidsnetwerk

Nederland kan wel voorop gaan lopen, maar niemand kan klimaatverandering alleen aanpakken. Er is daarom een brede Europese aanpak nodig. We willen allemaal minder gaan vliegen, maar het huidige spoornetwerk in Europa is nog geen afdoende alternatief. Een Europees hogesnelheidsnetwerk is de toekomst en het is aan Nederland om zich daar binnen Europa hard voor te maken. Ook op het gebied van energievoorziening is er meer Europese samenwerking nodig. Door duurzame energie uit heel Europa te verdelen via een gemeenschappelijke markt, laten we het hele continent draaien op groene energie. Voor het opwekken van die energie, zou ook kernenergie als serieuze optie gezien moeten worden. Voor zo’n Europese energiemarkt is nog veel technische innovatie nodig en daar ligt onze kans.

Met de huidige vooruitzichten is het voor onze generatie makkelijk om negatief te zijn over de klimaatcrisis. Er is dan ook nu actie nodig, maar laten we vooral bewust zijn van de kansen die actie ons oplevert. Wij hopen een ambitieuze klimaatpolitiek terug te zien in een regeerakkoord.

