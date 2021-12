Met Nijntje, Patience en 3D wil Nederlands gamesbedrijf Azerion naar de beurs

Gamebedrijf Azerion mikt op spelers van alle leeftijden: kruiswoordpuzzels of een ouderwets potje Patience voor de oudere gebruiker. De ‘3D role playing game’ Hotel Hideaway trekt juist weer miljoenen voornamelijk jongere spelers wereldwijd. En met de app van Miffy (Nijntje) kunnen de allerkleinste gamertjes muziek maken of leren tellen. In totaal heeft het Nederlandse Azerion in zo’n 16.000 spellen in zijn portefeuille.

Maar dat moeten er nog veel meer worden. In februari gaat Azerion, dat ook een grote advertentietak heeft, naar de beurs in Amsterdam. Niet via de ‘gewone’ weg, maar met een spac-constructie, waarbij het gamebedrijf opgaat in de lege beurshuls European FinTech IPO Company 1 (EFIC1). Daarmee wil Azerion, dat volgens de uitgegeven informatie op 1,3 miljard euro wordt gewaardeerd, verdere expansie financieren.

Games en advertenties

Azerion is groot geworden in zogeheten casual games, spelletjes die op telefoon of tablet worden gespeeld. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf werd in 2015 opgericht door Atilla Aytekin en Umut Akpinar en is sindsdien hard gegroeid.

In zes jaar deed Azerion (ook bekend van Habbo Hotel en Governor of Poker) meer dan veertig overnames. Zo kocht het spelletjes.nl, spele.nl en Spil Games. Vorig jaar ging ook spelletjesabonnement Playtime van start, een samenwerking met Talpa Network, waar gebruikers zich voor 4,99 per maand onbeperkt kunnen vermaken met spellen als Lingo en Dolfje Weerwolfje. Daarnaast werd Azerion dit jaar ook mede-eigenaar van de Limburgse eredivisieclub Fortuna Sittard, waar het spellen en ‘interactieve content’ wil introduceren.

EFIC1 ziet de wereld van digitale games en advertenties als „trends die samenkomen”. De doelgroep is de laatste jaren veel groter geworden. Online of via een app spelen is allang niet meer alleen een bezigheid van jongeren. De helft van Azerions gebruikers is boven de 40 jaar oud, blijkt uit onderzoek van marktonderzoek Nielsen. Maandelijks zegt het gamebedrijf 300.000 adverteerders te hebben en 425 miljoen unieke gebruikers te bereiken. Aan die gebruikers verdient Azerion (195 miljoen euro omzet in 2020) onder meer door de verkoop van advertenties en door het aanbieden van betaalde extra’s die spelers kunnen kopen.

De spac waarmee Azerion samengaat, EFIC1, ging in maart dit jaar naar de beurs en is goed voor ruim 400 miljoen euro. Volgens Het Financieele Dagblad houden oprichters en bestuurders Aytekin en Akpinar samen twee derde van de aandelen. EFIC1 werd onder meer opgericht door Martin Blessing (voormalig bestuursvoorzitter van Commerzbank) en Ben Davey (voormalig topman van investeringsfonds Barclays Ventures). Davey sluit zich ook als bestuurder aan bij Azerion. Als commissaris zijn onder meer aangetrokken Chris Figee (financieel directeur bij KPN) en Derk Haank (president-commissaris bij TomTom en voormalig topman van uitgeverij Springer Nature). De aandeelhouders van EFIC1 moeten de deal met Azerion nog wel goedkeuren. Een stemming volgt eind januari.