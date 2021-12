Media over historische F1-titel Verstappen: maximale waanzin, Max de Voorbestemde en diefstal

De zinderende ontknoping van de Formule 1, waarbij Max Verstappen in de laatste ronde de wereldtitel veroverde, haalt maandag wereldwijd de voorpagina’s van kranten. De Nederlandse coureur wordt bejubeld om zijn talent, al staat de wijze waarop hij de kans kreeg rivaal Lewis Hamilton te verslaan ter discussie.

Britse kranten raken niet uitgepraat over het jurybesluit om de wedstrijd in de laatste ronde te hervatten, nadat de wedstrijd enkele ronden was geneutraliseerd vanwege een crash van Nicholas Latifi. Op de snellere en minder versleten rode band passeerde Verstappen Hamilton, die tot dan toe op weg leek naar zijn achtste wereldtitel. The Sun spreekt van een „last lap robbery”, een diefstal in de laatste ronde, en verbastert de naam van de winnaar in „Max Lastlappen”. The Daily Mirror citeert sportanalisten Piers Morgan en Gary Lineker, die het jurybesluit „een grap” vinden. Wel feliciteert het duo Verstappen, die de fans „een geweldig seizoen heeft geschonken” en „niets te verwijten valt”.



Bij de Franse sportkrant l’Equipe prijkt Verstappen op de voorpagina met de tekst „Maximale waanzin”. Volgens het medium was de laatste Grand Prix in Abu Dhabi een „gedroomde finale”. Het Italiaanse Gazzetta dello Sport noemt Verstappen „de voorbestemde” en benadrukt dat Hamilton ook na zijn nederlaag „een mythe” blijft. O Globo uit Brazilië stelt dat het Formule 1-seizoen van 2021 „alles heeft om de geschiedenis in te gaan als keerpunt voor de sport”. De ontknoping wordt beschreven als „een injectie van euforie” die te vergelijken is met „Marvel-films die bioscopen in de hele wereld vol doen stromen”.

Nederlandse media

In Nederland rept De Telegraaf van „Super Max”. Volgens het medium is de eerste wereldtitel „pas het begin” en heeft Verstappen geschiedenis geschreven. Het Algemeen Dagblad schrijft dat „fenomeen” Verstappen „de Cruijff van deze generatie” is dankzij „het wonder van Abu Dhabi”. Ook De Volkskrant vergelijkt de prestatie van de coureur met die van legendarische Nederlandse sporthelden als Johan Cruijff, Fanny Blankers-Koen en Anton Geesink.

Bijna vijf miljoen Nederlanders keken zondagmiddag op de kanalen van Ziggo Sport naar de F1-race, blijkt maandag uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Daarmee is het de best bekeken F1-race ooit voor de zender. Het was tevens de laatste race die live werd uitgezonden bij Ziggo. Vanaf volgend seizoen neemt Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1 over. Wel mag Ziggo de samenvattingen blijven uitzenden en komt het rond de raceweekenden met een studioshow.

