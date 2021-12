Laat een natuurbrand wat vaker branden

Het nieuws van afgelopen zomer over de natuurbranden in Zuid-Europa kan bijna niemand ontgaan zijn. Met de toename van extreme weersituaties over de hele wereld horen we ook steeds vaker over natuurbranden. Minder bekend is echter dat er ook in Nederland jaarlijks een groot aantal natuurbranden voorkomt. Natuurbrandexperts waarschuwen voor onbeheersbare branden, en klimaatverandering maakt het probleem erger.

Wisse van Engelen doet bij de onderzoeksgroep milieubeleid aan Wageningen University onderzoek naar natuurbrandbeheer in Nederland.

Een robuust natuurbrandbeheer is daarom van groot belang. Hierin moet verder worden gekeken dan enkel onderdrukking. Het laten branden van natuurbranden, als onderdeel van een geïntegreerd natuurbrandbeheer, zou binnen bepaalde voorschriften best goed kunnen zijn. Daarvoor kunnen we kijken naar het natuurbrandbeheer in de Verenigde Staten, maar ook in eigen land zijn er lessen te leren.

Vuurtekort

Voor ons natuurbrandbeheer kunnen we leren van andermans fouten; in dit geval die van de Verenigde Staten. Daar werd in de twintigste eeuw beleid gevoerd waarbij in eerste instantie alle natuurbranden onderdrukt moesten worden. Later werden door bliksem veroorzaakte branden binnen bepaalde voorschriften toegestaan, maar omdat vuur voor zo’n lange tijd buiten de natuur was gehouden, en de brandbare biomassa zich had opgestapeld, was een zogenaamd ‘vuurtekort’ ontstaan, met uiteindelijk verwoestende branden tot gevolg. Het beleid schoot daarmee haar eigen doel voorbij.

Er is een discussie of dit vuurtekort is ontstaan door het onderdrukken van door bliksem veroorzaakte branden of het onderdrukken van het historisch brandgebruik door de inheemse bevolking. Het Amerikaanse beleid was gebaseerd op een romantisch idee van de natuur, waarin de mens geen plek had. De Amerikaanse ‘wildernis’ zou enkel brand kennen veroorzaakt door bliksem, en de belangrijke rol die de inheemse bevolking speelde in het vormgeven van het landschap door middel van brand, werd genegeerd.

Hoe dan ook wordt tegenwoordig de plaats van de mens binnen natuurbrandregimes veelal erkent, en brandstof wordt vaker actief beheerd om een vuurtekort te voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gecontroleerd te branden, maar ook het binnen bepaalde voorschriften laten branden van ongeplande branden blijft een belangrijk onderdeel van een natuurbrandbeheer dat niet rust op de illusie dat vuur buiten de natuur gehouden kan worden.

Veerkrachtige natuur

In het dichtbevolkte Nederland is de situatie echter anders dan in de Verenigde Staten; tegenstanders zullen zeggen dat er in Nederland geen ruimte is voor ongeplande branden. Maar ook als we kijken naar wat er al in eigen land gebeurt, in dit geval op het gebied van waterbeheer, lijkt het goed mogelijk om vuur ruimte te geven. In het programma ‘ruimte voor de rivier’ is dit immers ook gedaan voor het ‘natuurlijke proces’ van overstromingen. Daarin zijn sommige delen van het rivierlandschap zo ingericht dat deze kunnen overstromen wanneer nodig, en wordt waterveiligheid gecombineerd met andere functies zoals natuurontwikkeling, recreatie en kleiwinning.

Natuur moet soms de ruimte krijgen om zijn eigen dynamiek te volgen

In de Rijksnatuurvisie wordt dit ‘veerkrachtige natuur’ genoemd: natuur die niet alleen maatschappelijk gedragen wordt, maar „omgekeerd van die maatschappij ook ruimte krijgt om zijn eigen dynamiek te volgen”. Met dit idee volgt het beleid de relatief recentelijke verschuiving in ideeën binnen de wetenschap, waar ecologen een statisch begrip van de natuur (‘de natuur in balans’) hebben ingewisseld voor een meer dynamische karakterisering (‘de natuur in beweging’). Lange tijd werden ‘natuurlijke verstoringen’ zoals natuurbranden gezien als slecht, maar inmiddels zijn ze opgenomen in het ecologisch begrip van natuur, en ‘horen ze erbij’. Dit maakt dat er meer bereidwilligheid is om te kijken naar de ecologische effecten van natuurbranden, en deze niet al per definitie te bestempelen als slecht.

Natuurbeelden

Wat het Amerikaanse brandbeheer en Nederlandse waterbeheer laten zien, is dat het idee om natuurbranden te laten branden zo gek nog niet is. Waar vuur vroeger buiten de natuur werd gehouden in ons denken en doen, is het nu in toenemende mate onderdeel van wat we als natuur beschouwen, en speelt het – in het geval van de Verenigde Staten – weer een belangrijke rol in ecosystemen.

Maar wat de twee voorbeelden ook laten zien, is dat dit denken geworteld is in diepgaandere ideeën over wat natuur is, en dat andere interpretaties ook bestaan. Zulke verschillende natuurbeelden liggen vaak aan de basis van sociale conflicten rondom natuurbeheer, zoals bijvoorbeeld in het conflict rondom de Oostvaardersplassen. Discussies over wat ‘echte natuur’ is (zoals deze over de Oostvaarderplassen gevoerd werden), eindigen echter vaak in een strategisch spel van framing en andere gesprekstechnieken, en zijn daarom van weinig betekenis.

Lees ook dit interview met Cathalijne Stoof

Waar we dus naartoe moeten is een dialoog over natuurbrandbeheer op basis van pragmatische overwegingen. Want wat de twee voorbeelden ook hebben laten zien, is dat er duidelijke voordelen verbonden zijn aan het laten branden van branden. Mogelijke nadelen, zoals aantasting van de luchtkwaliteit en/of negatieve ecologische effecten, moeten vanzelfsprekend ook meewegen in bestuurlijke besluitvorming. Maar waar we vanaf moeten is het idee dat natuurbranden per definitie slecht zijn.