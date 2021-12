Joséphine ging vreemd

Pas in Egypte, toen Napoleon duizenden kilometers van huis was, had iemand het lef om de licht ontvlambare generaal te vertellen waar heel Parijs over roddelde: zijn vrouw Joséphine bedonderde hem. Napoleon was bitter bedroefd over dit verraad. Hij wilde scheiden en in zijn eentje op het Franse platteland gaan wonen, schreef hij aan zijn broer Joseph.

De man die Napoleon tot hoorndrager had gemaakt, heette Hippolyte Charles. Hij was een huzaar, negen jaar jonger dan zijn maîtresse en in het bezit van een indrukwekkende snor en een groot gevoel voor humor. Joséphine begon vrijwel meteen na haar huwelijk in 1796 een affaire met hem en zou drie mooie jaren met hem beleven. Ze hadden niet alleen pret in bed, Joséphine hielp Charles ook aan contracten om het leger van haar man tijdens diens veldtocht in Italië van voorraden te mogen voorzien. Terwijl Napoleon druk bezig was met vechten, werd zijn rivaal rijk.

In 1798 begon Napoleon nattigheid te voelen, maar Joséphine wist hem er toen nog te van overtuigen dat de verdachtmakingen aan haar adres niet meer dan vuige roddels waren. Een jaar later volgde in Egypte dus de definitieve ontluistering, toen een dappere kameraad Napoleon het slechte nieuws vertelde.

De Egyptische veldtocht liep voor de Fransen niet goed af en Napoleon vertrok in het geheim naar Frankrijk, om onderweg niet door de Britse marine te worden onderschept. Eenmaal aan land zette hij koers naar Parijs om verhaal te gaan halen bij zijn vrouw.

Joséphine wist dat hij op de hoogte was van haar ontrouw en haastte zich naar het zuiden om Napoleon haar kant van het verhaal te doen. Helaas voor haar namen ze niet dezelfde route. Ze miste hem dus, en toen ze eindelijk in Parijs aankwam, had haar schoonfamilie al een paar dagen de tijd gehad om gif in Napoleons oor te druppelen. Ze meldde zich met knikkende knieën bij diens slaapkamer, maar hij weigerde de deur van het slot te doen.

Joséphine zette nu de kinderen uit haar eerste huwelijk in om haar man te vermurwen. Laure Junot, die Napoleon al kende vanaf haar kindertijd en later trouwde met de generaal die in Egypte het nieuws over Joséphine’s affaire bekendmaakte, beschrijft in haar memoires het hartverscheurende tafereel dat volgde. Eugène (18) en Hortense (16) wierpen zich op hun knieën en jammerden terwijl de tranen over hun wangen biggelden: „Verlaat mijn moeder niet! Ze zal ervan sterven! Wij arme wezen, van wie het schavot de natuurlijke beschermer al heeft verslonden, moet het onrecht ons beroven van hem die de Voorzienigheid heeft gestuurd?”

Tegen zoveel larmoyante welbespraaktheid kon Napoleon niet op. Hij liet zijn vrouw toe in de slaapkamer en daar herstelde zij de huwelijkse banden.

Joséphine zou na deze scène haar man trouw blijven, tot hij in 1810 alsnog van haar scheidde omdat ze hem geen kinderen geschonken had.