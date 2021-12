‘Ik zag de negatieve test en moest huilen’

„Gezocht: corona besmetting! Kom gezellig een avondje langs. Ik zorg voor een hapje en een drankje in ruil voor een paar goede knuffels.”

Met deze post zocht student verpleegkunde Chimène Donker (20) uit Amstelveen op Instagram naar iemand met corona. Ze wil niet gevaccineerd worden omdat ze bang is voor „onbekende langetermijneffecten”. Ze wil wel graag sporten zonder zich steeds te hoeven laten testen. Met een herstelbewijs – het bewijs dat je corona hebt gehad – kan ze gemakkelijker naar de sportschool waar ze een QR-code moet kunnen tonen.

De voorbije weken verschenen meer ‘corona gezocht’-oproepen, er gingen geruchten over besmettingsfeestjes, waar met de ramen gesloten in mondkapjes werd gehoest om het virus aan elkaar door te geven. Via de site jaikwilcorona.nl werden coronakits aangeboden (33,50 euro) waarmee je jezelf zou kunnen besmetten.

Vrijdag werd een verdachte aangehouden die achter de website zou zitten. De kits haalden zelfs de Spaanse pers. Of ze echt hebben bestaan, is onduidelijk. De site verdween razendsnel offline. Een FIOD-woordvoerder zei dat onderzoek moet uitwijzen „of en hoeveel de man heeft verkocht, en of het werkt”. Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) noemde dit soort initiatieven eerder twee weken geleden „totaal bizar en weerzinwekkend”.

De ongevaccineerde hbo-student Jessica (23) uit Amsterdam vindt de geruchten over kits en besmettingsfeestjes „gekkigheid”. Een herstelbewijs zou haar wel een groot deel van haar vrijheid teruggeven, zegt ze. Jessica zegt „te vertrouwen op haar eigen gezondheid” en is niet bang voor longcovid. Ze wil niet met haar achternaam in NRC omdat er veel kritiek is op ongevaccineerden.

„Toen mijn moeder en zusje corona hadden, kwam dat herstelbewijs ineens zo dichtbij. Ik bleef bij ze om ze te verzorgen. Ik heb uit hun glazen gedronken en heb ze veel geknuffeld. Mijn zusje werd er op een gegeven moment gek van. Ik ging bij haar op de kamer zitten omdat ik dacht: hier hangt het misschien in de lucht.”

De frustratie moest eruit

De klachten bleven uit. Toen ze zich liet testen, vermoedde ze al iets. „Ik zat bij mijn moeder op bed toen ik de uitslag opende. Toen ik zag dat-ie negatief was, moest ik huilen.”

Na het ontvangen van de negatieve testuitslag ging Jessica hardlopen. De frustratie moest eruit. „Toen dacht ik ineens: nu ben ik verdrietig omdat ik geen corona heb. Dat is eigenlijk bezopen. Ik laat het nu voor wat het is.”

Verpleegkunde-student Donker kwam op het idee een oproep voor een coronabesmetting op Instagram te plaatsen toen een vriendin, ook niet ingeënt, toch een prik overwoog. Dat was naar aanleiding van de discussie rondom 2G, waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen mensen toegang kunnen krijgen tot plekken. Die plannen zijn uitgesteld. Als 2G later toch wordt ingevoerd, betekent het dat een negatieve test geen QR-code meer oplevert. Een prik zetten ziet Donker nog steeds niet zitten. „Een vaccin nemen om je vrijheid terug te krijgen, dat is geen goede reden, dacht ik.”

Ze kreeg veel reacties op haar oproep. Alle positief, zegt ze. Lachende smileys, aanmoedigingen of mensen die op zoek waren naar hetzelfde – niemand met corona meldde zich. Ze is het bangst voor een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. „Ik wil heel graag als verpleegkundige aan de slag. Ik ben niet tegen vaccins in het algemeen, maar ik heb ze niet nodig. Ik ben gezond en zal niet op de IC terecht komen.”

Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC noemt moedwillige besmetting een vorm van Russisch roulette. „Hoewel het risico op IC-opname het hoogst is bij ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, bestaat voor alle leeftijdsgroepen kans op ernstige ziekte. Dit kan komen door afweerstoornissen die vatbaarder maken. Vaak weet je dit van tevoren niet.” Hij noemt het „dom” een besmetting te verkiezen boven een vaccin.

Anne, personal coach in de buurt van Zutphen, heeft zich nog niet laten vaccineren, omdat ze twijfels heeft bij sommige vaccins. Ruim een jaar geleden had ze corona. Uit een test bij de huisarts bleek dat ze nu nog steeds antistoffen heeft. „Voorlopig ben ik ingeënt door het virus. Zo zie ik het.”

Haar oudste twee kinderen en haar man zijn gevaccineerd met Janssen. Haar jongste zoon heeft nu corona. Dus zijn zij heel blij dat hij spoedig een herstelbewijs heeft. Voor hij corona kreeg, speelde hij al met het idee een besmet persoon op te zoeken. Toen raakte hij besmet op zijn werk.

Het idee bij haar zoon op de kamer te gaan zitten, is verleidelijk. Anne twijfelt. Ze is mantelzorger voor haar 86-jarige moeder. „Ik kan niet zomaar ziek worden en anderen met de zorg voor mijn moeder belasten.” En ze vraagt zich af of dit het juiste moment is corona te krijgen. Hoewel ze niet denkt de zorg extra te zullen belasten, voelt het niet goed aan de hoge besmettingscijfers bij te dragen.

Anne kent verhalen van mensen die het snot van een ander in hun eigen neus smeren. Dat is vies en gaat haar te ver. Als 2G weer op tafel komt voelt ze zich gedwongen iemand met corona op te zoeken om besmet te raken. „Ergens klopt het natuurlijk niet: het virus oplopen om een coronapas te krijgen. Het is de bizarre wereld waar we nu in leven.”