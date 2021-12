Groei maaltijdbezorger overtuigt beleggers niet

Wat is er aan de hand met HelloFresh, de maker van de doe-het-zelfmaaltijdboxen? De resultaten in het derde kwartaal waren boven verwachting goed en het bedrijf presenteerde vorige week ambitieuze groeiplannen. Maar bij beleggers lijkt de eetlust bedorven. De aandeelwaarde van HelloFresh aan de Frankfurtse beurs daalde in twee weken van 96 naar 74 euro.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie joegen de lockdowns mensen wereldwijd de eigen woning in. HelloFresh – ook in Nederland actief – profiteerde hier flink van: het aantal lidmaatschappen steeg van 3 miljoen aan het begin van 2020 tot meer dan 7 miljoen halverwege 2021. HelloFresh begon afgelopen zomer met het bezorgen van maaltijdboxen in Noorwegen en ook Italië en Japan staan op het uitbreidingsmenu van dit jaar. Dat brengt het aantal bediende landen op zeventien.

Afgelopen woensdag kwam HelloFresh met een strategie-update en omzet- en winstprognose voor 2022. Het bedrijf kondigde aan volgend jaar een operationale winst tussen de 500 miljoen en 580 miljoen euro te willen realiseren. Dat was flink lager dan analisten verwachtten; zij rekenden op een operationele winst van minstens 630 miljoen euro.

Geschrokken

Beleggers zijn geschrokken van de grote kostenstijging van volgend jaar, denkt Clément Genelot, analist bij de Europese investeringsbank Bryan, Garnier & Co. „Laten we eerlijk zijn, de vooruitzichten op de korte termijn zijn teleurstellend, als je kijkt naar de winstmarges.”

Die kosten zitten grotendeels in investeringen. Zo kondigde het bedrijf aan opnieuw twee of drie landen aan het portfolio te willen toevoegen. Daar hadden weinig analisten op gerekend. Genelot: „We dachten dat HelloFresh in 2022 niet opnieuw zou uitbreiden, zo kort na de expansie van afgelopen jaar.”

Daarnaast heeft ook HelloFresh te maken met prijsstijgingen van producten, zegt Genelot. Het bedrijf heeft besloten die niet door te berekenen in de prijs van de maaltijdboxen, maar voor eigen rekening te nemen. „Al die extra kosten komen nu op hetzelfde moment, in hetzelfde jaar. Dat komt als een verrassing voor analisten en beleggers.”

Toch maakt Genelot zich geen zorgen. De geplande investeringen zijn nodig om het doel te halen dat HelloFresh zichzelf heeft gesteld voor de middellange termijn: een omzet van 10 miljard euro in 2025. Volgens Genelot is dat realistisch.

HelloFresh is „leader of the pack” op de markt van maaltijdboxbezorging, zegt Genelot. „De concurrentie bestaat vooral uit lokale spelers.” Hij noemt Blue Apron en Home Chef in de Verenigde Staten, Good Food in Canada en Gousto in het Verenigd Koninkrijk. „Maar wereldwijd kunnen we wel stellen dat HelloFresh geen echte concurrenten heeft.”

In de strategie-update spreekt HelloFresh van het einde van het traditionele ‘one-stop-shop’-supermarktmodel. Mensen kopen niet langer al hun voedsel bij één winkel. „Er is sprake van fragmentatie in de food retail, waarvan online spelers profiteren”, zegt Genelot, doelend op zowel maaltijdbezorgers als maaltijdboxbezorgers. Niet voor niets investeert HelloFresh ook flink in technologie om met z’n digitale service voorop te blijven lopen. Eind 2022 moet het ‘techteam’ met duizend functies zijn uitgebreid, wat neerkomt op een verdubbeling van het huidige personeelsbestand op die afdeling.

HelloFresh ziet voor zichzelf een „spilfunctie” in de gefragmenteerde voedselmarkt voor consumenten. „Ik geef ze wel gelijk”, zegt Genelot. „Traditionele spelers zoals supermarkten zijn niet flexibel genoeg gebleken om snel te reageren op deze trend.”