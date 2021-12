‘Praat niet te veel, doe niet alsof je iets weet, wees niet grappig, of slim, probeer niet om in het middelpunt van de aandacht te staan.” Als ik net bezig was geweest om tien geboden voor vrouwen te vinden, dan had ik het niet beter kunnen treffen. Deze litanie wordt afgestoken in de gelauwerde Britse serie Fleabag uit 2019. Succesvolle zakenvrouw staat in de lift en rondt deze serie adviezen aan haar jongere zus af met: „Wees niet jezelf.” Even daarna betreden de twee jonge vrouwen glimlachend de ruimte waar een prijsuitreiking met daarna een borrel plaatsvindt.

Over deze serie

Vrouwen stuiten voortdurend op maatschappelijke barrières, lijkt het wel. Dit mag je wel doen, dat doe je juist niet. Alsof voor hen meer en andere regels gelden dan voor mannen. In deze serie gaat Josephine Rombouts ‘de tien geboden voor de vrouw’ langs. Vandaag: ‘gij zult niet praten’.

De woorden kwamen een paar weken later bij me bovendrijven toen ik glimlachend een ruimte betrad na een prijsuitreiking. De regel ‘praat niet te veel’ had ik al ruimschoots overtreden bij mijn lezing van drie kwartier maar ik kreeg nu een herkansing bij de borrel.

De organisator stelde me voor aan, laten we hem TA noemen, toevallige ander: „En dit is TA, hij is net bezig met zijn promotie, waar gaat het ook alweer over?” Loensend naar het naambordje van TA zag ik dat hij werkte bij Unilever, de hoofdsponsor van dit stukje cultuur. Ik was door dat bordje niet echt voorbereid op: „Mijn onderzoek gaat over de medisch esoterische achtergrond van de temperamentenleer van Hippocrates en het voortleven daarvan bij de Europese alchemisten.”

„O ja.” De organisator keek over onze hoofden heen of hij niet ergens anders dringend nodig was. TA had zich duidelijk verheugd op het toelichten van zijn onderzoek en probeerde door steeds meer volume te geven de belangstelling van zijn gesprekspartner evenredig te vermeerderen. Toen O zich omdraaide en wegliep, vernauwden zijn ogen zich even maar daarna richtte hij zijn betoog zonder te haperen op mij.

Volgens een recent onderzoek van de University of Cambridge dacht Aristoteles niet dat vrouwen biologisch inferieur zijn aan mannen. Volgens dit onderzoek zegt hij eigenlijk iets veel genuanceerders: de biologische basis voor de heerschappij van mannen over vrouwen is het gebrek bij vrouwen aan temperament. De man is strijdlustiger en dus beter toegerust om te heersen, de politiek in te gaan en voor publiek te spreken dan de vrouw.

Aristoteles wist echt wel waar hij het over had: „Vrouwen zijn ook vatbaarder voor depressies en wanhoop”

Verlaten door de alfaman

Op de borrel, met de promovendus, voelde ik dat. Een gebrek aan temperamentvolle strijdlust. Ik had óók kunnen zeggen: „Hé wat toevallig, daar staat m’n oom die drie jaar kwijt was in Australië, excuseer me, die ga ik even gedag zeggen.” Net als de organisator. Maar nee, ik stond er nog, onder zijn priemende blikken.

„Want iedereen gebruikt wel zo makkelijk dat woord ‘medisch’”, voegde hij verbeten toe, „maar wat is dat nu eigenlijk?” Zijn professionele ergernis over de laksheid in de omgang met definities mengde zich begrijpelijker wijze met een gevoel van teleurstelling dat zijn belangrijkste gesprekspartner ontkomen was. Aristoteles stelt ook vast dat vrouwen meer compassie hebben en sneller aan het huilen te brengen zijn. Weer raak. Ik was nog niet aan het huilen maar ik vond het wel sneu voor zo’n jongen, abrupt verlaten door de alfaman en dan dat hele verhaal tegen een willekeurige vrouw moeten houden.

„In de Middeleeuwen had je medische en medisch-esoterische processen”, hamerde TA voort. Het mag dan een vermoeiend vaak opnieuw geïnterpreteerde filosoof zijn, maar Aristoteles wist echt wel waar hij het over had: „Vrouwen zijn ook vatbaarder voor depressies en wanhoop.” Ik voelde mijn van nature dus al karige voorraad moed mij langzaam maar definitief in de schoenen zakken. Het glas wijn van TA was nog bijna vol, de borrel duurde nog minstens drie kwartier, mijn oom uit Australië was in geen velden of wegen te bekennen en ik kon me voorstellen dat er nog heel, heel erg veel te vertellen was over de esoterisch-medische achtergrond van de temperamentenleer. Bij Hippocrates én bij de alchemisten. Maar gelukkig gaf Aristoteles me ook hoop: „De vrouw is onbeschaamder en vals.” Onbeschaamder dan de man, nam ik aan.

Gefocust op de prooi

Ik begon te lonken naar een heer in een tweed-jasje die door de ruimte bewoog met een glas in de hand. Een rondborstige heer met een open glimlachend gezicht. „En de alchemisten namen deze temperamentenleer dus over.” Mijn glimlach werd uitnodigender en ja, mijn valsheid werd beloond: de man deed een stap naar ons toe.

„Ik wilde u nog bedanken voor uw lezing”, begon hij. Het mannelijk vermogen om doelgericht te zijn, strijdlustig en gefocust op de prooi, werd uitbundig gedemonstreerd. De heer in tweed leek de andere man niet eens te zien. Ik zag TA wel, ook omdat hij zich nadrukkelijker in mijn beeldveld plaatste. Maar de heer in tweed schoof er gewoon tussen met een brede schouder.

„Ik ben hier namens de stichting voor het behoud van sierhekwerk op het platteland.” TA had een doordringend stemgeluid, maar de tweed had een sonore bas: „U vertelde net over uw belevenissen in Schotland, maar vandaag was ik op een boerderij in Dwingeloo en daar zag ik een hek! Een schoolvoorbeeld van een sierhek uit de laat-negentiende eeuw. En daar stond de boer een klink op te monteren. Zo’n goedkoop, nieuw ding.”

„De alchemisten namen dat niet klakkeloos over! Nee, denk dat maar niet!”

„Ik zeg tegen de boer: noem jij dat een klink?”

Ik nam nog een slokje van mijn droge witte wijn.