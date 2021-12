Fotograaf Mark van den Brink: ‘Dat gezeul met zo’n grote spiegelreflexcamera was ik zat’

Zijn Minox-miniatuurcamera was een smartphonecamera avant la lettre, zegt fotograaf Mark van den Brink. Een fototoestel dat dankzij de geringe afmetingen (80×27×16 millimeter, het formaat van een volwassen wijsvinger) in zijn broekzak paste en zich daardoor goed leende voor de dagboek-achtige foto’s die bijna iedereen tegenwoordig schiet met zijn iPhone of Galaxy.

Van den Brink (1965) publiceerde onlangs The Minox Files, een boek op ansichtkaartformaat met bijna vierhonderd foto’s die hij tussen 1995 en 2005 maakte met het Duitse toestelletje. Een zorgvuldig samengesteld boek met opnamen van Alpentoppen, de rafelranden van wereldsteden en alledaagse taferelen, van een schaaltje met citroenen tot een blote vrouw op een toilet. Foto’s die door hun onscherpte en andere technische onvolkomenheden iets tijdloos hebben en zeer instagrammable zijn.

In een speelfilm van regisseur Robert Altman, Prêt-à-Porter (1994), zag Van den Brink de Duitse minicamera in 1995 voor het eerst. De Ierse acteur Stephen Rae maakt er in de film stiekem opnamen mee, foto’s die steeds voor schandalen zorgen. „Zo’n camera wilde ik ook”, zegt de fotograaf, toen bezig met zijn laatste jaar aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. „Dat gezeul met zo’n grote spiegelreflexcamera was ik zat.”

Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Mark van den Brink, NYC, 1998.

Bij een tweedehandszaak vond hij een exemplaar van de in 1936 door de Baltische Duitser Walter Zapp ontworpen camera. Een toestel met weinig instelmogelijkheden, daarmee zou iedereen volgens de ontwerper overweg kunnen. Maar door de hoge productiekosten groeide de Minox uit tot een luxe gadget, dat tijdens de Koude Oorlog vanwege het geringe formaat vaak is gebruikt voor spionagedoeleinden. In On Her Majesty’s Secret Service (1969) fotografeert James Bond met een Minox in het geniep landkaarten.

De negatieven van de Minox-camera met een formaat van 8×11 millimeter. Foto Mark van den Brink

Als Minox-fotograaf moest Van den Brink inventief zijn. De benodigde filmcassettes waren alleen nog tegen woekerprijzen verkrijgbaar. Dus sneed hij rolfilms voor grootformaatcamera’s in stroken die in zijn Minox pasten. Met een formaat van 8×11 millimeter, een vingernagel, heeft een Minox het kleinste formaat negatief in de analoge fotografie.

Omdat het versnijden in het donker moest, is de film vaak bekrast. Die onvolkomenheden horen erbij, zegt Van den Brink. Hij wijst naar een foto voor in zijn boek, van een Alpentop in de sneeuw. „Dat is geen sneeuw, maar stof op het negatief.” Een cadeautje dat hij in dankbaarheid aanvaardde.

Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Alps, 2001. Uit de serie La Petite Ceinture, Parijs, 2003. Foto’s Mark van den Brink

Voor de foto’s van de bergtoppen monteerde Van den Brink zijn Minox voor het oculair van een verrekijker. Zo realiseerde hij een „supertelelens”, zegt hij, waarmee hij de toppen van de hoogste Europese bergen dichterbij haalde.

De verrekijker als supertelelens voor de Minox-camera met de afmetingen van 80×27×16 millimeter. Foto Mark van den Brink

Afstand en intimiteit, dat zijn de belangrijkste thema’s van zijn boek, zegt Van den Brink. „Iemand noemde mij eens een ‘warme voyeur’. Ik hoop dat dit boek iets jongensachtig heeft, en dat mijn verliefdheid op de dingen die ik fotografeer duidelijk naar voren komt.”

Het boek is ook een afsluiting van een periode. Samen met uitgever Willem van Zoetendaal, voormalig artdirector van deze krant, maakte hij een selectie uit de 15.000 negatieven die hij tot 2005 met zijn Minox maakte. Sindsdien gebruikt hij de minicamera alleen nog in zijn studio, om stillevens en naakten te maken. „Als fotograaf hoop ik steeds weer iets nieuws te ontdekken.”

De laatste keer dat Van den Brink de Minox buiten zijn studio gebruikte, was onlangs, na het overlijden van zijn vader. „Hem wilde ik nog één keer met die camera portretteren.”

Mark van den Brink: The Minox Files. Van Zoetendaal Publishers, 384 blz. € 35,00 Zie ook: The Minox Files. Van Zoetendaal Publishers, 384 blz. € 35,00 Zie ook: markvandenbrink.com