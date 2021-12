Informateurs willen coalitieakkoord woensdag aanbieden aan Tweede Kamer

Maandag praten de informateurs nog met elkaar in het Logement in Den Haag. Het zou de laatste dag van de onderhandelingen zijn, waarna de beoogde coalitiepartijen dinsdag het conceptakkoord zullen bespreken met hun fracties. Als dit vervolgens aanleiding geeft om wijzigingen door te voeren, zou dat eventueel nog kunnen leiden tot uitstel van de presentatie van het akkoord.

„Ons voornemen is erop gericht u woensdagmiddag 15 december ons eindverslag aan te bieden, waarbij het coalitieakkoord is opgenomen”, staat in de brief. Vorige week werd al duidelijk dat kabinetsonderhandelingen dusdanig gevorderd waren, dat de onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog voor het kerstreces een akkoord zouden presenteren.

Informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) willen woensdag hun eindverslag en het coalitieakkoord aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat schrijven zij maandag in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Vorige week verzochten meerdere Kamerleden om opheldering over onder meer het tijdspad van de formatie.

NRC volgt in dit blog de laatste ontwikkelingen in de kabinetsformatie. Begin vorige week schreven informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) in een brief aan de Tweede Kamer dat de kabinetsonderhandelingen dusdanig gevorderd zijn dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog voor Kerst een regeerakkoord zouden kunnen presenteren.

Afgelopen donderdag lekten ingewijden aan NRC dat de formerende partijen het eens zijn geworden over onder meer het dichten van de loonkloof tussen leerkrachten in het primair en die in het voortgezet onderwijs. Ook is er overeenstemming over de verdeling van de twintig ministerposten onder de partijen.

