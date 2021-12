EU legt Russische huurlingenbedrijf Wagner Group sancties op

Het Russische huurlingenbedrijf Wagner Group en acht directe betrokkenen hebben sancties van de Europese Unie opgelegd gekregen. Dat meldt de Europese Raad maandag. De acht kopstukken kunnen niet langer naar EU-landen reizen en hun tegoeden op Europese bankrekeningen zijn bevroren.

De Wagner Group is een beveiligingsbedrijf dat huursoldaten en particuliere beveiligers naar conflictgebieden stuurt, onder meer om Russische belangen te verdedigen. In een verklaring schrijft de Europese Raad dat de beveiligers van Wagner naar deze gebieden gaan „om daar het geweld aan te wakkeren, natuurlijke rijkdommen te plunderen en burgers te intimideren”.

De personen die door de sancties worden geraakt zouden betrokken zijn „bij ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, of bij destabiliserende activiteiten in sommige van de landen waar zij actief zijn, waaronder Libië, Syrië, Oekraïne (Donbas) en de Centraal-Afrikaanse Republiek”. Eén van deze kopstukken is Dimitri Utkin, een Tsjetsjenië-veteraan met banden met het Kremlin. Hij zou een van de grondleggers van de Wagner Group zijn.

Op de sanctielijst staan verder Wagner-commandanten die actief waren in Syrië, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Wagner Group zou nauwe banden onderhouden met de Russische regering - iets dat het Kremlin ontkent. Ook in Soedan, Venezuela, Mozambique en Madagascar zou het bedrijf deelnemen aan geheime militaire operaties.