Elon Musk uitgeroepen tot Time Person of the Year 2021

Het Amerikaanse weekblad Time Magazine heeft Elon Musk uitgeroepen tot Person of the Year van het jaar 2021. Dat heeft het invloedrijke tijdschrift maandag via een livestream op Youtube bekendgemaakt. Het tijdschrift noemde Tesla-oprichter Musk een persoon met „uitzonderlijke invloed op het leven op aarde, en potentieel ook op buitenaards leven”. Dit jaar organiseerde Musk’s ruimtevaartbedrijf SpaceX voor het eerst een toeristische vlucht in de ruimte.

Volgens Time Magazine is het „moeilijk aan Elon Musk’s dominantie te ontkomen”, zowel via zijn bedrijven, maar ook via zijn Twittergedrag, waarbij hij met „rare grappen” mensen tegen zich in het harnas jaagt. Ook oefent Musk met zijn tweets invloed uit op de aandelenbeurs of cryptobeleggingen. Musk zegt met zijn bedrijf SpaceX van de mensheid een „multiplanetaire soort” te willen maken. Aan het begin van dit jaar streefde hij volgens de miljardairsindex van persbureau Bloomberg Amazon-CEO Jeff Bezos voorbij als rijkste man van de wereld.

Time Magazine roept sinds 1926 een persoon, groep, fenomeen, idee of machine uit tot Person of the Year. De winnaar heeft volgens het tijdschrift de grootste invloed gehad op gebeurtenissen in het jaar, zowel in positieve als in negatieve zin. Eerder werden onder meer de Britse premier Winston Churchill (1940 en 1949), Mark Zuckerberg (2010) en Greta Thunberg (2019) uitgeroepen tot Time Person of the Year.

Vorig jaar koos Time Magazine Joe Biden en Kamala Harris tot Person of the Year. Beiden waren kort daarvoor tot respectievelijk president en vicepresident van de Verenigde Staten waren verkozen. Toen schreef het tijdschrift in een verklaring dat de keuze op Biden en Harris was gevallen „omdat ze laten zien dat de kracht van empathie groter is dan verdeeldheid en omdat ze een visie delen van genezing in een rouwende wereld”.