Een juridische strijd over de wereldtitel van Max Verstappen kan maanden duren – of geeft Mercedes het op?

De laatste grand prix van het Formule 1-seizoen bood genoeg gedenkwaardige momenten, maar geen moment was zo belangrijk als de crash van Nicholas Latifi vijf rondes voor het einde. Dat zette een keten van gebeurtenissen in gang: de safety car die op de baan kwam terwijl de gecrashte bolide werd opgeruimd, zorgde ervoor dat Max Verstappen verse banden onder zijn Red Bull-auto kon laten zetten en daarna naar koploper Lewis Hamilton in zijn Mercedes kon toerijden. Toen de safety car in de voorlaatste ronde van de baan verdween, had Verstappen aan de laatste ronde genoeg om Hamilton in te halen en de race – en daarmee het wereldkampioenschap – te winnen. Tot woede van Mercedes, die vond dat de regels waren overtreden en protest indiende.

1 Waartegen protesteerde Mercedes en wat leverde het op?

Mercedes diende zondagavond na de race twee protesten in: een op basis van regel 48.8 van het FIA-regelboek, die verbiedt dat auto’s elkaar inhalen achter de safety car of als de race nog niet is hervat nadat de safety car op de baan is geweest. Verstappen lag een kort moment voor Hamilton terwijl de Brit als koploper de race nog moest herstarten.

Het andere protest was op basis van regel 48.12. Deze regel schrijft voor dat in de situatie van een safety car de auto’s die een ronde achterstand hebben (die ‘gelapt’ zijn) op de koplopers de safety car mogen inhalen, zodat de auto’s op volgorde van de rangschikking op de baan rijden. In dezelfde regel staat ook dat de safety car pas de ronde nadat de laatste gelapte auto is gepasseerd de baan verlaat. Op zondag liet de wedstrijdleiding alleen de vijf gelapte auto’s tussen Hamilton en Verstappen passeren, en niet de drie andere gelapte auto’s achter de Nederlander. Nog in dezelfde ronde ging de safety car van de baan, waardoor Verstappen nog een ronde de kans had om Hamilton in te halen.

Toch werden beide protesten afgewezen door de stewards. De eerste omdat Verstappen weliswaar een kort moment voor Hamilton lag, maar niet op het moment dat de Brit de wedstrijd hervatte, aldus de stewards. Het tweede protest vond geen gehoor omdat de stewards oordeelden dat de wedstrijdleiding de macht heeft zelf te bepalen wanneer en hoe de safety car wordt ingezet en daarom mocht afwijken van de regels.

2Is de kwestie daarmee afgedaan en is Verstappen definitief wereldkampioen?

Nee, want Mercedes kan nog in beroep tegen de beslissing van de stewards. Het team van Hamilton liet zondagavond weten dat van plan te zijn. Daarmee heeft Mercedes zichzelf tot en met donderdag de tijd gegeven om officieel in hoger beroep te gaan. Dat moet bij het Internationale Hof van Beroep (ICA) van de autosportbond FIA.

Mocht Mercedes beroep aantekenen, dan heeft het team vijftien dagen de tijd hun argumentatie in te leveren. De tegenpartij, in dit geval de stewards, krijgt vervolgens ook vijftien dagen voor zijn verweer. Vijftien dagen daarna vindt dan de hoorzitting plaats. Voor de uitspraak erna is er geen deadline.

Max Verstappen viert feest met zijn team na het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1 in Abu Dhabi. Foto Remko de Waal/ANP

Er kan van dit tijdspad worden afgeweken als er sprake van urgentie is. Die lijkt aanwezig, want aanstaande donderdag staat het jaarlijkse FIA-gala in Parijs op de kalender, waarbij de wereldbeker wordt uitgereikt. Als de situatie zo blijft als hij nu is, zal Verstappen de trofee daar in ontvangst nemen.

Maar ook als een (snelle) gang naar het ICA geen succes oplevert voor het Britse team, is het juridische proces in theorie nog niet voorbij. Dan kan Mercedes ook nog naar Internationale Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) stappen. Een proces daar kan maanden duren.

Dat Mercedes zich heeft voorbereid op een juridisch gevecht, bleek zondag wel toen het team bij de stewards verscheen met Paul Harris, de advocaat die een paar jaar geleden de Europese schorsing van Manchester City door de UEFA bij het CAS aanvocht en wist terug te draaien. Maandag meldde de Britse krant The Times echter dat Mercedes overweegt de protestpogingen te staken, omdat een maandenlang juridisch gevecht het imago van de Formule 1 geen goed zou doen. Bij Mercedes zelf bleef het maandag stil.

3Komt het vaker voor dat het ICA er aan te pas komt bij de Formule 1?

Ja, er zijn regelmatig beroepen aangetekend bij het ICA in de geschiedenis van de Formule 1. Maar meestal zijn ze niet succesvol, zoals toen McLaren in 2007 een besluit aanvocht om Nico Rosberg, Nick Heidfeld en Robert Kubica niet te diskwalificeren vanwege een brandstofovertreding tijdens de Grand Prix van Brazilië, toen de laatste race van het seizoen. Als dat besluit was teruggedraaid en de drie coureurs wel uit de einduitslag waren geschrapt, was niet Kimi Raikkonen, maar McLaren-coureur Lewis Hamilton wereldkampioen geworden. Het ICA besloot het beroep echter te verwerpen – Hamilton zou pas een jaar later voor het eerst wereldkampioen worden.