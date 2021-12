Demissionaire ministers De Jonge en Grapperhaus winnen Big Brother Awards

De demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) hebben maandag beiden een Big Brother Award gewonnen, die jaarlijks worden uitgereikt aan „de grootste privacyschenders van Nederland”. Dat maakte organiserende burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom bekend. De Jonge kreeg de publieksprijs vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs, Grapperhaus en het ministerie van Justitie en Veiligheid wonnen de expertprijs om vijf redenen, waardoor Bits of Freedom de award dit jaar een „oeuvreprijs” noemt.

Grapperhaus en zijn ministerie kregen de prijs onder meer voor het „etnisch profileren” van de politie, het „beperken tot een bijrol” van de minister van Rechtsbescherming en „illegale surveillancepraktijken” van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV). De onbevoegde surveillancepraktijken kwamen aan het licht door onderzoek van NRC, waaruit bleek dat de NCTV in strijd met de wet jarenlang privacygevoelige informatie over burgers heeft verzameld en verspreid.

Lees ook het onderzoek naar de NCTV: Onmin en uitglijders bij de club die het land moet beschermen

Volgens Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin komt het niet vaak voor dat de organisatie een oeuvreprijs uitreikt, maar volgens haar heeft het ministerie „het zo bont gemaakt” dat de organisatie niet anders kon.

Tweede Big Brother Award voor De Jonge

De Jonge won de publieksprijs met een ruime meerderheid van stemmen vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs. Die maatregel is volgens Bits of Freedom „onvoldoende gemotiveerd”. Wel juicht de burgerrechtenorganisatie het uitstellen toe van het 2G-beleid, waarbij personen met alleen een negatieve test geen QR-code meer krijgen. De demissionaire minister was te druk om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. De Jonge ging er in 2019 al met de twijfelachtige eer van een Big Brother Award-winst vandoor, hij kreeg destijds de juryprijs voor een wetsvoorstel dat regelde dat instanties medische gegevens konden uitwisselen. Volgens Bits of Freedom werd daarmee het beroepsgeheim van artsen geschonden.

Bits of Freedom werd opgericht in 2000 en komt sindsdien op voor communicatievrijheid en privacy in Nederland. De Big Brother Awards worden sinds 2002 uitgereikt.