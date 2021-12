Deense oud-minister krijgt zestig dagen cel voor illegaal scheiden Syrische asielkoppels

Een Deense rechtbank heeft de voormalige immigratieminister Inger Støjberg maandag tot een celstraf van zestig dagen veroordeeld vanwege ambtsmisbruik. Støjberg, die tussen 2015 en 2019 namens de Liberale Partij Venstre minister van Immigratie, Integratie en Huisvesting was, scheidde bewust 23 koppels asielzoekers uit Syrië, terwijl een van beiden minderjarig was. De toenmalige bewindsvrouw heeft het Deense parlement bovendien bewust misleid over haar illegale besluit, zo oordeelde de rechter.

Als minister gaf Støjberg in 2016 opdracht voor de scheiding van de koppels, zonder hun zaken individueel te beoordelen. Het scheiden van minderjarige asielzoekers is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een speciale rechtbank, met rechters uit het Hooggerechtshof en door het parlement aangewezen rechters, boog zich sinds september over de uitzonderlijke zaak. Het is de zesde zaak rond machtsmisbruik van (oud-)bewindslieden die de rechtbank behandelde en de eerste na 26 jaar. De kwestie kwam aan het rollen doordat een Syrisch stel in 2016 een klacht indiende bij de ombudsman, nadat ze in afzonderlijke asielzoekerscentra waren geplaatst.

‘Deense waarden’

Tegen de straf is geen beroep mogelijk. De aanklager had een celstraf van vier maanden geëist, Støjberg zei kindhuwelijken te hebben willen blokkeren en op vrijspraak te rekenen. In een eerste reactie op het besluit van de rechter zei Støjberg „heel, heel verrast” te zijn. „Ik denk dat het de Deense waarden zijn die hebben verloren.” Støjberg gaf in haar ambtstermijn vorm aan het stringente Deense immigratiebeleid, waarbij de staat waardevolle bezittingen van asielzoekers kan confisqueren om hun verblijf in Denemarken te bekostigen.

Støjberg verliet de partij Venstre in februari van dit jaar nadat bekend werd dat ze zou worden vervolgd. Ze ging door als onafhankelijk parlementslid. Het Deense parlement moet nu besluiten of ze haar zetel kan behouden.

