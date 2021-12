‘De Limburgse ons-kent-ons-cultuur heeft ook positieve kanten’

Emile Roemer voelt zich als kersverse gouverneur van Limburg „een beetje als de voetballer die scoort tegen zijn oude ploeg. Vanbinnen ben ik hartstikke blij, maar het is niet gepast om overdreven te juichen. Daar is de situatie niet naar. Maar ik kan de recente geschiedenis niet veranderen en het maakt me niet minder trots dat ik dit mag doen.”

Roemer (59) werd op 1 december geïnstalleerd als commissaris van de koning. Tot die tijd was Johan Remkes (VVD) waarnemend gouverneur. In het voorjaar na de val van het volledige college van GS vormde Remkes zelfs even een eenmansbestuur. Inmiddels heeft Limburg nieuwe gedeputeerden en met Roemer nu ook weer een ‘gewone’ gouverneur.

Hij is landelijk de eerste commissaris van de koning van SP-huize. En in Limburg viel het ambt tot Remkes tijdelijke benoeming al zo’n 125 jaar toe aan KVP’ers en CDA’ers. „Ik ben aangenomen als Emile Roemer, niet vanwege mijn politieke voorkeuren.” De crisis na een reeks integriteitsaffaires schrok hem niet af. „Integendeel. Het maakt dat hier echt een klus ligt te wachten.”

Voor Roemer, afkomstig uit het Brabantse Boxmeer (aan de overkant van de Maas ligt Limburg), was zijn buurprovincie altijd al „dat leuke buurmeisje, een uitheemse schoonheid met een leuk, gezellig en gastvrij karakter”.

U heeft dat ‘buurmeisje’ beter leren kennen in uw tijd als waarnemend burgemeester in Heerlen. Trof u er een andere bestuurscultuur aan?

„Lastig… Elke regio heeft zijn stijl. Limburg is niet van het kort maar krachtig duidelijk maken wat je vindt. Mensen zijn breedsprakeriger, denken langer na, willen nog eens op zaken terugkomen. Dit is geen waardeoordeel, hoor.”

Gaat het ten koste van slagkracht?

„Soms is langer afwegen ook goed. Haast kan tot spijt leiden.” Dan lachend: „Je bent wel eerder thuis, als mensen kort van stof zijn.”

In uw eerste speech als gouverneur benadrukte u positieve kanten van de Limburgse ons-kent-ons-cultuur.

„Omdat het door de ontstane situatie zoveel over de negatieve kanten gaat. Maar het is goed als mensen elkaar op straat groeten, een boodschap voor de buren doen als die even in quarantaine zitten en als het verenigingsleven bloeit.”

De schaduwzijden zijn toch urgent?

„Vertrouwen in mensen die je kent is mooi, maar in het openbaar bestuur heb je een grens, waarbij je moet zeggen: ‘Vertrouwen is goed, maar controle is beter’. Elkaar kennen mag nooit leiden tot minder scherpte op zaken die scherpte verdienen. En bestuurders hebben baat bij mensen in hun omgeving, die een spiegel voorhouden, ook als dat even niet uitkomt. Die mensen moeten zich vrij en veilig voelen om dat te doen.”

‘Dat regel ik voor je’ leek in Limburg belangrijker dan sommige regels.

„Daar doe ik geen uitspraken over. Een deel van de onderzoeken loopt nog en ik was er niet bij. Dit soort dingen gebeuren door het hele openbaar bestuur. Ook hier. Anders was niet een heel college opgestapt. De Limburgse situatie hoort bij een bredere vertrouwenscrisis. Kijk naar de Toeslagenaffaire, de lange formatie. Men is drukker met het beschermen van bestuurders, met geen fouten maken, met compromissen dan met het oplossen van problemen.”

Uw afgetreden voorganger Theo Bovens klaagde dat hij werd gezien als hoeder van de integriteit, maar wettelijk nauwelijks instrumenten had om door te pakken op dat terrein.

„Ik weet niet of ik daar tegenaan ga lopen en of het me helpt als ik die instrumenten wel heb. Als gouverneur moet je zaken benoemen. Maar door zoveel mogelijk in de openbaarheid te werken, zorg je ook voor publieke en morele druk. Dan is het uitdelen van gele en rode kaarten niet per se nodig. Wat wij hier met elkaar doen, dient gewoon geen uitleg nodig te hebben. Wordt dat wel nodig, dan moet je jezelf vragen gaan stellen.”

U staat als gouverneur boven de partijen, maar blijft SP-lid. De SP heeft eigen standpunten over het functioneren van politici en bestuurders. Gaat u bijvoorbeeld anders om met een dienstauto?

„Dankzij de dienstauto met chauffeur kan ik onderweg stukken lezen. Maar u zult mij er nooit op betrappen dat ik er privé gebruik van maak.”

SP’ers zijn ook kritisch op netwerkbijeenkomsten en blijven vaak weg.

„Lobbyen voor Limburg hoort bij het gouverneurschap. Bijeenkomsten moeten functioneel zijn. Het moet logisch zijn dat ik er naartoe ga. Transparantie helpt: iedereen moet kunnen zien waar ik heenga, misschien vooraf.”

SP-Kamerleden/bestuurders dragen hun salaris af aan de partij, krijgen een vergoeding op modaal niveau.

„De SP heeft haar huisregels. Dat is iets wat ik met mijn eigen club afstem. Dat gaat niet via de provincie. Dat hou ik graag gescheiden. Waar ik mijn geld stop of leg, regel ik zelf. Maar u weet hoe de SP werkt.”

Loopbaan Voormalig SP-leider 1986-2002 Onderwijzer in Beuningen en Boxmeer 1994-2002 Raadslid SP Boxmeer 2002-2006 Wethouder Boxmeer 2006-2018 Tweede Kamerlid SP (fractievoorzitter 2010-2017) 2018-2020 Waarnemend burgemeester Heerlen 2020-2021 Waarnemend burgemeester Alkmaar 2021 Gouverneur in Limburg Roemer (1962, Boxmeer) is getrouwd en heeft twee dochters.