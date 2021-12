De Jonge: boostercampagne verder versnellen vanwege Omikron

‘Denk-leider Farid Azarkan ging na positieve coronatest toch naar Kamerdebat’ Farid Azarkan, partijleider en fractievoorzitter van Denk, was ondanks een coronabesmetting aanwezig bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer in maart. Ook was de positief geteste Azarkan aanwezig bij een coronadebat. Dat schrijft Nieuwsuur maandag op basis van appberichten tussen de fractie en een partijmedewerker. Azarkan wil het nieuws bevestigen noch ontkennen aan NRC. Verschillende bronnen zouden aan het nieuwsprogramma hebben bevestigd dat kort na de verkiezingen in maart sprake was van een corona-uitbraak binnen Denk. Kamerleden Tunahan Kuzu en Stephan van Baarle zouden na een positieve test wel in quarantaine zijn gegaan. Uit het appverkeer zou zijn gebleken dat een fractiemedewerker eind maart aan de griffie wilde doorgeven dat Azarkan vanwege een tweede positieve test verstek zou laten gaan bij de installatie van de nieuw gekozen Tweede Kamer. Azarkan zou hebben gereageerd met „Nog niet doen”. Kuzu schaarde zich daarachter, aldus Nieuwsuur op basis van de ingeziene berichten. Het tv-programma stelt dat Azarkan hiermee de coronaregels heeft geschonden. De Denk-leider moest eigenlijk minimaal vijf dagen in quarantaine, maar Azarkan „ging al na drie dagen naar de Kamer”.

Denk-leider Farid Azarkan bij een Kamerdebat eerder in december. Foto Bart Maat/ANP

Coronabesmettingen dalen tot onder 14.000 De afgelopen 24 uur zijn 13.844 positieve coronatests binnengekomen. Dat is een flinke daling: zondag werden nog 16.671 besmettingen gerapporteerd. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagmiddag. Het cijfer van maandag is het laagste sinds 14 november, net geen maand geleden. Bij het RIVM werden afgelopen etmaal 28 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld. Dat betekent niet dat al deze mensen tussen zondag- en maandagmiddag zijn overleden. Soms worden sterfgevallen pas later doorgegeven.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt opnieuw licht Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur iets afgenomen. Maandagmiddag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat momenteel 2.748 mensen zijn opgenomen vanwege de gevolgen van Covid-19. Hiermee zijn voor de vierde opeenvolgende dag minder dan 2.800 ziekenhuisopnames gerapporteerd. Van dit totaal lagen 630 mensen op de intensive care, een afname van twaalf. Op reguliere afdelingen liggen dus 2.118 personen, twee minder dan een dag eerder. Er werden afgelopen etmaal 29 mensen met Covid-19 opgenomen op de IC’s en 183 op verpleegafdelingen. Dat is de laagste instroom in meer dan een maand tijd. Vorige week liet de LCPS weten dat de opname van nieuwe coronapatiënten over zijn hoogtepunt heen leek te zijn.

De Jonge: boostercampagne verder versnellen vanwege Omikron De Nederlandse boostercampagne moet worden versneld vanwege Omikron, de nieuwe variant van het coronavirus. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maandag gezegd na afloop van een coronaoverleg. Dinsdag moet meer bekend worden over hoe die versnelling eruit gaat zien. Het RIVM en de GGD zijn bezig met „een plan van aanpak”. De Jonge zegt dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk uitwijst dat Omikron „zich heel snel verspreidt”. Hij zei verder dat de nieuwe variant in vergelijking met voorloper Delta zich een stuk minder aantrekt „van de bescherming die is opgebouwd door vaccinaties”. Dat is waarom de boostercampagne, die eerder al werd vervroegd, opnieuw moet worden versneld. Hij wilde verder niet vooruitlopen op andere maatregelen, zoals een vervroegde kerstvakantie voor het onderwijs. De coronaminister geeft dinsdagavond een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte. Lees ook: Versoepelen of niet, dat staat op het spel bij de persconferentie van dinsdag Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Demissionair minister Hugo de Jonge komt maandag aan op het Binnenhof voor een bewindspersonenoverleg over de aanpak van de coronacrisis. Foto Phil Nijhuis/ANP