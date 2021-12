Corona brengt rust in het leven van de midlifer

‘Het heeft hem goed gedaan. Hij is er een heel andere man door geworden. Een stuk relaxter, meer gefocust.” De 42-jarige Anne Bultman kijkt haar vent liefdevol aan, midden op het winkelplein in Amersfoort-Vathorst. Ze maken er een lunchwandeling.

Pim Bultman (41) knikt. „Ik was voor mijn werk altijd de helft van de maand weg. ’s Ochtends om half vijf op voor een vlucht en na een paar dagen weer thuis, om twaalf uur ’s nachts. En daarna weer…”

„Hij is er veel meer bij nu”, zegt Anne Bultman. „Hij heeft meer tijd voor het gezin. En voor vrienden, familie. Eerst had hij niet altijd zin in die sociale dingen.”

Pim Bultman: En we zijn erachter gekomen dat onze oudste zoon een achterstand had met Engels. Dat hadden we zonder thuisonderwijs nooit geweten. We hebben dat toen samen opgepakt.”

Begin dit jaar was NRC ook in Vathorst, een nieuwbouwwijk met eengezinswoningen. Glurend door de ramen zag je toen overal mensen achter hun laptop zitten, huis na huis na huis. Corona had de leefstijl van bewoners veranderd. Ze stonden niet meer dagelijks in de file naar hun werk, maar bleven thuis. Je zag ze wandelen op doordeweekse middagen over de anders zo lege straten, op weg naar een lunchbroodje of – met oortjes in – bezig in een call.

En nu, bijna een jaar later?

Hetzelfde beeld.

Wat tijdelijk leek, duurt alweer anderhalf jaar, bijna twee. Alleen deze zomer, toen het oude leven even terug was, stonden er weer files vanuit de wijk richting de A1. Maar toen het aantal besmettingen vervolgens toenam, schoot heel Vathorst weer in de coronastand. Net zo makkelijk. Ongemerkt is de opgedrongen leefstijl voor de meesten gaan voelen als een vertrouwde jas. Oude gewoontes verbleken, nieuwe slijten in.

Voorheen was het soms wel héél veel. Sociale verplichtingen waar je niet altijd zin in had. Bepaalde verjaardagen Erik Wardekker bruiloftsfotograaf

Wat als dit nog jaren voortduurt? In zijn studio aan huis haalt Erik Wardekker (45) zijn schouders op. „Je vindt je draai er wel in.”

Bruiloftsfotograaf

Wardekker is bruiloftsfotograaf en begin dit jaar stond NRC ook al voor zijn deur. Toen werd hij halverwege naar binnen geroepen door zijn zoontje, die hulp nodig had bij het schoolwerk. Nu zijn de scholen gewoon open en heeft Wardekker alle tijd. Hij was net bezig met wat trouwalbums inpakken. Kop thee erbij. Aan de andere kant van de muur klinkt zijn vrouw, bellend voor haar werk.

„Ga zitten”, zegt Wardekker die aanschuift aan een houten tafel. „Het was even wennen in het begin”, zegt hij.

Lees ook:Hoe is het om tiener te zijn tijdens de coronacrisis?

„Maar corona brengt ook wel iets goeds in het leven. Er is een stukje druk weggevallen. Voorheen was het soms wel héél veel. Sociale verplichtingen waar je niet altijd zin in had. Bepaalde verjaardagen. En nu kom je nader tot elkaar als gezin. Lekker met z’n vieren.” Over zijn inkomsten maakt hij zich niet druk. „Ik ben voor heel 2022 volgeboekt.”

Corona brengt rust in het leven van de ‘midlifer’. Minder haasten, minder hoeven. Dat zegt ook de 51-jarige Monique van Dijk-Jogems op weg naar het winkelcentrum voor een boodschapje. „Ik amuseer me thuis. En buiten, als je naar de Hema gaat, is het nergens druk. Héérlijk.”

Ook Gerjon Ehrenhard (47), bezig aan een wandeling verderop, „hobbelt vrolijk door”. Corona heeft hem zeker niet ongelukkiger gemaakt. Ehrenhard was al niet van de enórme sociale netwerken – „liever wat kleiner, intensiever” - en door corona heeft hij meer tijd voor zijn gezin. „Ik ben purser en mijn vrouw vliegt ook. We vlogen altijd tegen elkaar in waardoor ons kind veel opvang nodig had. Nu zijn we vaker samen thuis.”

Niet zo veel te klagen

De veertigers en vijftigers hebben niet zo veel te klagen, en dat klopt ook wel met de statistiek. Hun tevredenheid is volgens het CBS het minst beïnvloed door corona. Waar onderzoeken uitwijzen dat in de andere leeftijdscategorieën geluk en welzijn soms fors zijn gedaald ten opzichte van 2019, is er bij hen niet zo veel verschil. En ja, natuurlijk zijn er uitzonderingen. Onder alleenstaanden – en alleenstaande ouders – heeft corona geleid tot een toename van negatieve gevoelens zoals eenzaamheid. Maar de scheidingsgolf, die vooraf werd verwacht, is uitgebleven. En ook het aantal zelfmoorden nam niet toe.

Bruiloftsfotograaf Erik Wardekker in zijn studio. Foto Bram Petraeus

De gemiddelde veertiger heeft zijn leven al op de rit en dat maakt uit, zegt Jan Latten, die als hoogleraar sociale demografie werkte bij de Universiteit van Amsterdam en het CBS. „Jongere mensen moeten hun leven nog opbouwen. Die zitten in een fase van expansie. Elke stap in hun leven is een stap vooruit, en dan wil je geen drempels ervaren.” Vandaar ook hun frustratie in deze crisis, schreef hij in een onlangs gepubliceerd boek over levensfases, getiteld Geen Paniek! „Corona drukt hen met de neus op de feiten: het leven is niet zo maakbaar. Maar daar hoor je pas achter te komen na je veertigste, niet al op je twintigste.”

Bij de gemiddelde midlifer is dat besef al ingedaald. Die is oké met zijn leven. Die heeft al die stappen waar jongeren zo op hopen, al doorlopen: baan, partner, vrienden, koophuis, kinderen. „Die hoeft niet zo veel meer”, zegt Latten. „Het leven is wat het is. En dat wat hij heeft bereikt, wil hij graag behouden. En als dan de straf is dat je moet thuiswerken…”

Reinier Bavinck (50), thuis op de bank, zet grote ogen op. „Dit nog jarenlang volhouden? Ik zou het verschrikkelijk vinden.”

Bavinck werkt in de creatieve sector. Hij is teamleider van 35 muziekdocenten en dirigent van drie gezelschappen. In loondienst, dat wel. Maar zie in deze tijd maar eens een theaterkoor, een muziektherapiesessie en een orkest te leiden.

Bij de vierjarigen rollen de woorden ‘lockdown’ en ‘quarantaine’ er al vloeiend uit

In de allereerste lockdown buitelden de online initiatieven nog over elkaar heen. ‘Muziekklas in Teams! Zingen via Zoom!’ In de tweede lockdown, begin dit jaar, toen NRC bij hem voor de deur stond, vertelde Bavinck dat niemand er meer zin in had. Het ging niet, digitaal musiceren.

En nu? Bavinck gaat zitten op zijn bank en geeft de hond een aai. „Mensen zijn er helemáál klaar mee. En ze nemen de maatregelen ook niet meer allemaal serieus. Ja, we blijven binnen de wet. We doen de coronacheck, we houden afstand, we ventileren. Maar die avondlockdown? Alle avondrepetities hebben we verplaatst naar zaterdagmiddag en daar was bijna iedereen het mee eens. Er is zoveel repeteerachterstand. Er zijn koorleden in de coronatijd gestopt. Continuïteit is belangrijk nu, anders valt de groep uiteen.”

Eén voordeel ziet Bavinck als teamleider wel: de online vergaderingen. „Er wordt niet geleuterd, iedereen zit op tijd klaar. En dat was in de creatieve sector vóór corona wel eens anders.”

Thuiswerken went

Thuiswerken went, ook onder de teamleiders en de managers – van oudsher goed vertegenwoordigd onder veertigplussers. Dat is wat Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ziet in onderzoeken naar werkbeleving. „Het thuiswerkadvies in de eerste lockdown werd onder leidinggevenden ervaren als een hele zware klus. Maar nu gaat het makkelijker.”

Er wordt op managers die vanuit huis werken minder een beroep gedaan, ziet Van Vugt. „Bij deze groep rijzen ook wel vragen als: was al dat managen vóór corona eigenlijk allemaal wel nodig? Leidinggeven draait nu meer om de inhoud, je werkelijke competentie.” En ja, dat kan voor sommige managers, de dominante types gericht op status, ook best beangstigend zijn. Maar over het algemeen ziet Van Vugt onder leidinggevenden meer tevredenheid, ook in hun werk-privébalans. En ja, het is jammer dat de borrel niet meer doorgaat. „Maar veertigplussers hebben hun netwerk al.”

Monique van Dijk-Jogems doet boodschappen in haar werkpauze. Foto Bram Petraeus

„Ik voel me bijna schuldig om het te zeggen”, zegt Reinier Bavinck in zijn woonkamer, „maar ik kom er relatief makkelijk mee weg.” Dit betekent niet dat hij „het slagveld” om hem heen niet zíét. Al die creatieve zzp’ers om hem heen, werkloos geraakt door corona. De vriend van zijn dochter die worstelt met zijn horecazaak. Wat een ellende.” Zijn 87-jarige moeder die na een auto-ongelukje afgelopen week heeft besloten niet meer te rijden en vanwege corona straks „nóg geïsoleerder” raakt.

„Hoe eerder voorbij, hoe liever”, zegt Mariëlle de Ruiter (51) met een volle boodschappentas bij de Jumbo. Op háár heeft corona geen effect. Maar wel op de mensen die ze liefheeft. Op haar moeder die ze eerste elke paar weken zag „en nu al vijf maanden niet”. Op haar drie puberzoons voor wie telkens alles wegvalt: school, voetbal, uitgaan. De schoolprestaties van haar zoons blijven achter. En ze gamen veel sinds corona.

Laatst zette Mariëlle de Ruiter haar oudste zoon neer pal naast haar man, die als ict’er al bijna twee jaar thuis werkt. ‘Zo, en nu ga je huiswerk maken.’ Draaide hij toch weer z’n scherm ietsje weg, om spelletjes te spelen. Ze ziet dat haar kinderen sinds corona ongelukkiger zijn. „En dat vreet aan je. Ik slaap er niet goed van.”