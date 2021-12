China wil snel meer titels en medailles van zijn sporters, ook bij de Olympische Winterspelen

Op een blauw met geel geschilderd sporttoestel van ijzer beweegt een oudere man zijn benen heen en weer: hij staat op twee bewegende voetstukken, hij slingert zijn ene been naar voren en tegelijkertijd zijn andere been naar achter. Naast hem doet zijn vrouw precies hetzelfde: ze bewegen mooi synchroon.

Ze hoeven niet te betalen om aan fitness te kunnen doen: het toestel is met een serie andere toestellen door het wijkcomité geïnstalleerd op een klein stukje grond naast een weg in het centrum van Beijing. Iedereen die wil kan de toestellen gebruiken, er zijn ook geen vandalen die ze stukmaken of bekladden.

Het stukje grond met de sporttoestellen past in een Chinees beleid waarbij mensen gestimuleerd worden om vooral meer te sporten. Xi Jinping, China’s president, is zelf ook een groot sportliefhebber. Hij wil dat zijn volk meer gaan doen aan fitness, niet alleen om gezonder te worden maar ook om te zorgen dat er meer jonge aanwas komt voor sporten op wedstrijdniveau.

En hij wil zo de economie stimuleren. In 2025 moet er 70 procent meer geld omgaan in sport dan in 2019: het moet dan een industrie zijn die goed is voor bijna 7 miljard euro. Er zouden tegen die tijd ook drie miljoen mensen moeten werken als fitnesstrainer.

Volgens Bloomberg zou dat betekenen dat er tegen die tijd meer mensen hun geld verdienen met sport en fitness dan in de horeca en de catering. Sport moet in 2025 goed zijn voor 3,3 procent van de economie, tegen 2,5 procent in 2015.

Onverteerbaar

Maar als je veel geld in sport stopt, is succes in de wedstrijdsport nog niet automatisch verzekerd. Dat bleek toen een intensieve en kostbare poging deed om het Chinese voetbal op een hoger niveau te brengen. Xi vond het onverteerbaar dat een groot land als China op voetbalgebied internationaal helemaal niets voorstelde. Dat moest beter, en dat mocht wat kosten.

Vooral vastgoedbedrijven zagen voetbal als een mogelijkheid om een breed publiek via het voetbal te bereiken: ze kochten clubs, gaven er hun naam aan en bouwden nieuwe stadions.

Clubs haalden buitenlandse trainers en spelers binnen voor prijzen die ver boven de internationale norm lagen. Ze hoopten zo het Chinese voetbal in een mum van tijd op topniveau te brengen. Voetbal was en is in China razend populair, maar dan vooral als kijksport en vooral waar het buitenlandse clubs betreft.

Inmiddels zijn veel internationals weer vertrokken, vaak terwijl ze nog een grote claim voor onbetaalde salarissen hebben lopen bij hun voormalige clubs. Ook veel Chinese spelers hebben al maanden niet betaald gekregen, en de competitie op het hoogste niveau heeft maanden stilgelegen. Het voetbal heeft de sprong naar een internationaal niveau niet kunnen maken, en Xi heeft het nooit meer over voetbal.

Bij de opening van de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014 zei Xi dat hij ook erg van wintersporten houdt: „Ik kijk graag naar ijshockey, schaatsen, kunstrijden en naar freestyle skiën. IJshockey is mij favoriet”, zei hij toen tegen de Russische staatstelevisie.

Of Xi dat nu nog zo zou zeggen, is maar de vraag. China doet er alles aan om straks, in februari tijdens de Winterspelen, op alle gebieden uit te blinken. Makkelijk is dat niet. Tijdens de Zomerspelen in Tokio waren de Chinese resultaten heel goed, al lukte het net niet om meer medailles te halen dan de Amerikanen.

Weinig sneeuw

Maar de Winterspelen zijn een ander verhaal. Traditioneel is er bijvoorbeeld vrijwel niemand in China die skiet. Het noorden van China heeft een ijskoud, maar droog landklimaat, er valt van nature weinig sneeuw. Daarom wordt straks tijdens de Spelen louter op kunstsneeuw geskied. Vijftien jaar geleden waren er nog nauwelijks skipistes, weinigen konden zich bovendien ski’s of skikleding veroorloven. In het begin probeerden mannen het skiën na hun werk uit in hun nette pak, met hun stropdas nog om.

Sinds 2016 zijn er allerlei plannen gemaakt om meer mensen aan wintersport te laten doen, er zijn veel meer faciliteiten gebouwd en wintersporten worden gestimuleerd. Zo moeten er in 2025 driehonderd miljoen Chinezen aan wintersporten doen. Dat is grofweg één op de vier Chinezen. Er komen vijfduizend basis- en middelbare scholen waar kinderen een soort bootcamps kunnen volgen die ze trainen voor wintersporten.

Inhaalslag

Zo probeert China een inhaalslag te forceren: eventuele successen komen niet voort uit een al lang bestaande, brede basis voor wintersporten waar China kalm op voortbouwt, het is eerder alsof China net als bij het voetbal het gras wil laten groeien door er van staatswege heel hard aan te trekken.

Bij het ijshockey, de favoriete wintersport van Xi, lijkt zich dat nu te wreken. Het team is eigenlijk van een te laag niveau om aan de Spelen deel te nemen, er wordt gevreesd dat China er niets van zal bakken met een team dat 34ste op de wereldranglijst staat.

De sport is in China nog steeds vrij onbekend en weinig populair. Je hebt er dure spullen voor nodig en er zijn maar weinig overdekte schaatsbanen. Dat worden er wel meer: in 2015 waren het er nog 200, in 2022 moeten het er 650 zijn. Dat lijkt veel, maar in China wonen ruim vier keer zo veel mensen als in de VS, en in de VS zijn zo’n 1.500 banen.

Ouders vinden het bovendien een gevaarlijke sport voor hun kinderen, een sport waarbij je makkelijk geblesseerd raakt. Ook een reden waarom mensen niet staan te springen om hun kinderen juist die sport te laten beoefenen.

Het heeft ook te maken met een breder probleem bij het opleiden van professionele sporters. Chinese ouders hebben vandaag de dag vaak maar één kind, en ze willen graag dat dat kind vooral academisch uitblinkt. De animo om je kind ter meerdere eer en glorie van het vaderland te stimuleren in sporten waarmee je niet makkelijk bekend wordt en ook niet makkelijk veel verdient, is niet bijzonder groot.