Celstraffen voor vier Nederlanders voor rol in ‘cyberbunker’

Een rechtbank in Duitsland heeft maandag acht mensen, onder wie vier Nederlanders, veroordeeld voor hun rol in het opzetten en runnen van een geheim computercentrum vanuit een bunker. Dat meldt het Duitse persbureau dpa. Met de servers in deze ‘cyberbunker’ konden illegale websites op het darknet online blijven. Alle acht zijn veroordeeld voor het lidmaatschap van een criminele organisatie.

De langste celstraf werd uitgedeeld aan een 62-jarige Nederlander, hij kreeg vijf jaar en negen maanden cel. Hij zou de voormalige NAVO-bunker in 2013 gekocht hebben en daar honderden servers hebben geplaatst. Talloze illegale websites waarop drugs werden verkocht, maakten gebruik van de servers. Daarnaast werd via de websites op hun servers kinderporno gedeeld, vals geld overgemaakt, cyberaanvallen gecoördineerd en moordopdrachten uitgezet. De zoon van deze hoofdverdachte was ook betrokken: hij kreeg vier jaar en drie maanden gevangenisstraf.

Lees ook: Superschurken of naïeve computernerds? Duitse rechter beslist over lot Nederlander Xennt

Na een maandenlange undercoveroperatie vielen ruim zeshonderd agenten de bunker, gelegen in het Duitse Traben-Trarbach, in 2019 binnen. De betrokken verdachten werden gearresteerd in een nabijgelegen restaurant. Vervolgens begon een grote strafzaak met tientallen zittingen. In zijn verweer zei de 62-jarige hoofdverdachte niet op de hoogte te zijn geweest van wat er op de servers in zijn bunker stond.

Naast lidmaatschap van een criminele organisatie werden de acht verdachten door het Duitse Openbaar Ministerie ook aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de illegale activiteiten die dankzij hun servers konden plaatsvinden. De rechtbank in Duitsland sprak hen daarvan vrij.