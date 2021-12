Nieuw-Caledonië kiest opnieuw voor Frankrijk – althans zo lijkt het

Non. Non. Non. Dit weekend hebben de inwoners van Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, voor de derde keer nee gezegd tegen onafhankelijkheid. Met de uitkomst van het derde en laatste onafhankelijkheidsreferendum moet een einde komen aan de discussie over de vraag of de archipel zijn voormalige kolonisator Frankrijk moet afschudden. Zoals de Franse president Emmanuel Macron zondag op Twitter schreef: „De Caledoniërs hebben gekozen voor Frankrijk, voor eenheid, voor vertrouwen.”

Zo stellig als de president klinkt, zo onwaarschijnlijk is dat hiermee het laatste woord gezegd is. Het percentage non-stemmers is torenhoog (96,5 procent), maar verbloemt dat grote groepen Caledoniërs nog altijd vóór onafhankelijkheid zijn – zij bleven dit weekend uit protest thuis. Voorstanders van onafhankelijkheid hadden namelijk opgeroepen tot een boycot van het referendum omdat hun wens voor uitstel vanwege de coronapandemie door Frankrijk was afgewezen. De oproep had nut: uiteindelijk meldde slechts 43,9 procent van de kiesgerechtigden zich afgelopen weekend bij de stembus. Ter vergelijking: bij de vorige twee referenda in 2018 en 2020 lag de opkomst op 81 procent en 86 procent. De drie referenda waren onderdeel van het Nouméa-akkoord uit 1998 dat als doel heeft Nieuw-Caledonië langzaamaan meer autonomie te geven.

De Indépendantistes zeggen maandag dan ook de uitslag niet te erkennen. Volgens hen is Frankrijk „niet in staat haar geostrategische belangen in de Stille Oceaan te verzoenen met haar verplichting om ons land te dekoloniseren” – verwijzend naar een VN-lijst van nog te dekoloniseren landen. En Frankrijk hééft er ook belang bij sterke banden met zijn grootste overzeese gebied te houden. Er speelt een economisch belang omdat in Nieuw-Caledonië zo’n 10 procent van alle nikkel ter wereld wordt gedolven, een metaal dat een belangrijke rol speelt bij de productie van batterijen, elektrische auto’s en mobiele telefoons. Ook gebruikt Frankrijk de archipel om macht uit te oefenen in de Indo-Pacific. Via Nieuw-Caledonië heeft het toegang tot de Stille Oceaan en in het overzeese gebied is een Franse militaire basis gevestigd.

Invloed van China

Politicoloog Alexandre Dayant van de Australische denktank Lowy Institute stelt tegenover Politico bovendien dat als Nieuw-Caledonië volledig onafhankelijk zou worden, de invloed van China op de archipel waarschijnlijk fors zou groeien. „Het nieuwe land zal elke mogelijkheid moeten aangrijpen om voldoende overheidsinkomsten te genereren om de fiscale kloof te dichten. Frankrijk zou vertrekken en China zou, net als veel andere landen, geïnteresseerd kunnen zijn in het uitbreiden van zijn economische activiteit op het grondgebied.”

Analisten wijzen erop dat China, dat zijn economische en politieke macht in de Indo-Pacific al jaren uitbreidt, nu al de grootste afnemer is van het Caledonische nikkel. Analist Bastien Vandendyck noemde bij France24 nabijgelegen staatjes als Fiji, Vanuatu, de Solomoneilanden en Papoea-Nieuw-Guinea „Chinese satellieten” vanwege de afhankelijkheid van China die zij hebben door de enorme leningen die dat land heeft verstrekt.

Met de uitslag van het laatste referendum lijkt er van zulke machtsverschuivingen voorlopig geen sprake. Hoe het nu verder gaat met Nieuw-Caledonië is niet helemaal duidelijk. Formeel begint nu een transitiefase waarin Frankrijk en Nieuw-Caledonië gaan bespreken welke aspecten van hun samenwerking moeten veranderen. Maar de Indépendantistes, die ook in de Caledonische regering zetelen, weigeren vooralsnog hierover met de Franse regering in gesprek te gaan.

Die laatste houdt juist vast aan de uitslag van het referendum. Zo onderstreepte de Franse minister van Overzeese Zaken Sébastien Lecornu maandag dat tijdens de eerste twee referenda óók tegen onafhankelijkheid werd gestemd – toen stemde respectievelijk 57 procent en 53 procent non.