Baerbock: gaspijpleiding Nord Stream 2 niet in gebruik bij escalatie Oekraïne

De gaspijpleiding Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland zal niet in gebruik mogen worden genomen in geval van een „escalatie” in Oekraïne, volgens een principe-overeenkomst tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zondagavond gezegd, meldt AFP.

Wegens de spanningen rond de militaire opbouw door Rusland aan de grens met Oekraïne „zijn de Amerikanen en de vorige Duitse regering overeengekomen dat in geval van een nieuwe escalatie die pijpleiding niet in gebruik mag worden genomen”, aldus Baerbock op de Duitse televisiezender ZDF.

Baerbock deed haar uitspraken na een ontmoeting van de G7 in Liverpool, die grotendeels in het teken stond van de spanningen rond Oekraïne. Rusland heeft volgens Amerikaanse inlichtingen meer dan 90.000 militairen verzameld aan de Oekraïense grens; de Russische president Vladimir Poetin overweegt mogelijk een invasie aan het begin van 2022. Baerbock bespreekt de kwestie maandag met haar Europese ambtgenoten.

Doorvoerroute van gas

Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zich zondag tijdens een bezoek aan Polen uitgelaten over de pijpleiding, die omstreden is omdat de VS menen dat het project Europese afhankelijkheid van Russisch gas zal vergroten. Volgens Scholz zal Duitsland zich inspannen om de positie van Oekraïne als doorvoerroute van gas naar Europa te waarborgen, meldt Reuters.

„Het zou een grote fout zijn om te denken dat schending van de grenzen van een Europees land zonder gevolgen zou blijven”, aldus Scholz. Hoewel de bouw van de pijpleiding voltooid is, zijn vergunningen om hem in gebruik te nemen nog niet rond.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei zondag dat het „zeer onwaarschijnlijk” is dat gas door de pijpleiding zal vloeien „als Rusland zijn agressie tegenover Oekraïne voortzet, als het opnieuw actie onderneemt”. Volgens Blinken vormt de pijpleiding „een drukmiddel” op Rusland, zei hij tegen de Amerikaanse zender NBC.