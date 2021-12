Acht doden en acht vermisten bij kaarsenfabriek in Kentucky, minder dan gevreesd

Het dodental als gevolg van de tornado’s die de Amerikaanse staat Kentucky en omringende staten vrijdag en zaterdag troffen, is mogelijk lager dan aanvankelijk gevreesd. Bij een kaarsenfabriek in het dorp Mayfield, een van de zwaarst getroffen plaatsen, zijn zeker acht doden gevallen en worden acht personen vermist. Eerder werd gevreesd dat zeventig mensen om het leven zouden zijn gekomen bij de fabriek, die door de wervelwind is verwoest. Dat melden internationale persbureaus.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf, Mayfield Consumer Products, waren zaterdag 110 mensen aanwezig. „Er waren vroege berichten dat er mogelijk zeventig doden zouden zijn bij de fabriek”, aldus Bob Ferguson. „Elke dode is er een teveel, maar god zij dank blijkt het aantal veel lager”. Reddingswerkers zoeken nog naar de acht werknemers die worden vermist, voegde hij toe.

De bijstelling van het vermoedelijke aantal doden biedt enige hoop na de verwoestende ramp, die aan tientallen mensen in vijf staten het leven heeft gekost en een spoor van vernieling heeft achtergelaten in Kentucky, Missouri, Arkansas, Tennessee en Illinois. Het is nog onduidelijk wat de wijziging betekent voor het totale dodental als gevolg van het extreme noodweer. Gouverneur Andy Beshear van Kentucky schatte het dodental dit weekeinde op tachtig en zei dat het zeker zou stijgen tot meer dan honderd. Daarbij lijkt hij te zijn uitgegaan van tientallen doden bij de kaarsenfabriek in Mayfield.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie in Kentucky zondagavond uitgeroepen tot een „grote federale ramp”. Hierdoor maken lokale overheden, bedrijven en personen die getroffen zijn door de ramp aanspraak op financiële steun. Beshear sprak eerder op zondag uit dat hij hoopte op landelijke steun.