Zeker 36 doden door tornado’s in vijf Amerikaanse staten

Er zijn tot nu 36 doden gevallen als gevolg van de tornado’s en extreem noodweer vrijdag en zaterdag in vijf Amerikaanse staten. Dat meldt persbureau AP zondag. Andy Beshear, de gouverneur van de getroffen staat Kentucky, zei zaterdag tijdens een persconferentie dat het goed mogelijk is dat het dodental alleen al in zijn staat op zal lopen tot boven de honderd.

Zes van de doden kwamen om in een magazijn van webwinkel Amazon in Edwardsville, een plaats in de staat Illinois. Een onbekend aantal medewerkers van het magazijn wordt nog vermist. Volgens een commandant van de brandweer hebben 45 mensen het pand veilig kunnen verlaten, meldt persbureau Reuters. Hij verwacht dat de reddingsoperatie nog zeker drie dagen zal duren, maar acht de kans dat er nog overlevenden worden gevonden nihil. Verder zijn er zeker 22 doden gevallen in Kentucky, vier doden in Tennessee, twee in Missouri, en twee in Arkansas, waar een verzorgingstehuis instortte.

In het gehele Midwesten van de Verenigde Staten zijn meldingen binnengekomen van zeker dertig tornado’s. Volgens gouverneur Beshear, is de serie tornado’s de dodelijkste en „verwoestendste” ooit in Kentucky. Een van de wervelstormen raasde volgens hem zeker 320 kilometer over de grond. Vooral in het plaatsje Mayfield, Kentucky, heeft hebben ze veel schade aangericht. Daar stortte een kaarsenfabriek in terwijl er 110 mensen aan het werk waren. Tot nu toe zijn veertig van hen gered. Volgens AP hebben lijkschouwers meerdere lichamen geborgen, maar is het nog onduidelijk hoeveel.