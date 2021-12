Verstappen wereldkampioen Formule 1 na zinderende ontknoping

Max Verstappen is zondag na een zinderende ontknoping op het circuit van Abu Dhabi wereldkampioen Formule 1 geworden. De Brit Lewis Hamilton lag tot de laatste ronde aan de leiding in de race, maar door een safetycar en een slimme tactische keuze van team Red Bull Racing, kon Verstappen de Brit alsnog inhalen. De 24-jarige Verstappen is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Hamilton leek zondag lang op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar door een crash van de Canadese coureur Nicholas Latifi kwam er vier rondes voor het einde een safetycar de baan op. Daardoor verdween het verschil van ruim tien seconden tussen Verstappen en de 36-jarige Hamilton in een klap. Red Bull Racing riep Verstappen voor de derde keer in de race naar binnen en wisselde van banden.

Dat moest Verstappen in de laatste ronde het voordeel opleveren, in een ultieme poging de wereldtitel te veroveren. De safetycar verdween van de baan en Verstappen ging in de aanval. De sensatie was compleet op het moment dat de Red Bull de Mercedes voorbijging en Verstappen als eerste over de finish kwam.

„Ik heb de hele race moeten vechten. In die laatste ronde krijg ik dan eindelijk een kans. Dit is een gekkenhuis”, zei Verstappen kort na de race. „Je hoopt dat ze jouw volkslied laten horen, op het moment dat je op het podium staat. Het gevoel als je dat hoort is onbeschrijfelijk.”

Gelijk aantal punten

Verstappen en Hamilton begonnen zondag met een exact gelijk aantal punten aan de laatste race van het seizoen. Verstappen had het grootste gedeelte van het seizoen een voorsprong in de strijd om de wereldtitel, maar Hamilton wist met drie opeenvolgende overwinningen het gat te dichten.

Hamilton was de afgelopen vier jaar de sterkste in de Formule 1. Hij leek in Abu Dhabi op weg naar de vijfde titel op een rij, want door een betere reactietijd bij de start, lag hij na tientallen meters al aan de leiding. Weg voordeel voor Verstappen en weg euforie bij Red Bull Racing.

Nog in de eerste ronde probeerde Verstappen zich te herstellen van die tik. Hij remde bij een van de zestien bochten op het circuit later in dan Hamilton, waarna de twee auto’s elkaar licht raakten. Hamilton ging van de baan, sneed af en wist zo de leiding te behouden. Even werd gedacht dat de Brit zijn plek zou moeten afstaan, net als Verstappen in Saoedi-Arabië een week eerder, maar de wedstrijdleiding achtte een onderzoek overbodig.

In de rondes daarna keerde het beeld van de laatste races van het seizoen terug. Hamilton vergrootte het gat met Verstappen, die op andere banden was gestart dan zijn concurrent. Om toch iets te forceren maakte de Nederlander in ronde veertien een pitstop. Op nieuwe, hardere banden keerde hij op plek vijf terug op de baan. Hamilton reageerde een ronde later met eenzelfde bandenwissel.

Het was de tweede man van Red Bull, de Mexicaan Sergio ‘Checo’ Perez, die de hoop deed groeien van de vijfduizend naar Abu Dhabi afgereisde Nederlandse fans. Gedurende het seizoen kon Perez niet echt overtuigen, maar in ronde twintig hield hij Hamilton dusdanig op, dat Verstappen het gat kon verkleinen van zeven seconden naar ruim een seconde. „Checo is een legende”, zei Verstappen over de boardradio, maar zag vervolgens het gat met tienden per ronde opnieuw groter worden.

Een virtuele safety-car zorgde in ronde 36 voor een tijdelijke surplace. Red Bull Racing deed een alles-of-niets poging en riep Verstappen naar binnen voor een bandenwissel. Per ronde snoepte Verstappen iets van de voorsprong van zijn concurrent af, maar echt dichtbij kwam hij niet.

De werkelijke safetycar vlak voor het einde zorgde ervoor dat Red Bull het tactisch steekspel kon herhalen. Omdat de wedstrijdleiding - zoals de protocollen voorschrijven - de coureurs tussen Hamilton en Verstappen opriep hun plek op te geven, kwam de Nederlander pal achter Hamilton te zitten met nog ruim een ronde te gaan. Meer had Verstappen niet nodig; zijn eerste inhaalactie slaagde. Hamilton deed nog een verwoede poging Verstappen terug te pakken, maar dat lukte niet meer.

Voorsprong Verstappen

De overwinning in Abu Dhabi is de tiende GP-zege van het seizoen voor Verstappen. Na de door de Nederlander gewonnen Grote Prijs van Mexico-Stad was het verschil met nog vier races te gaan negentien punten. Door drie opeenvolgende overwinningen dichtte Hamilton het gat, waardoor Hamilton en Verstappen in Abu Dhabi met exact hetzelfde puntenaantal aan de laatste race begonnen.

Voor Red Bull betekent de winst van Verstappen het einde van de hegemonie van Mercedes. Lewis Hamilton gaf in 2014 het startsein voor die dominantie. Zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg won in 2016, in de overige jaren was Hamilton steeds de sterkste. Voor Mercedes resteert dit jaar de winst in de strijd om het constructeursklassement, de achtste op rij.