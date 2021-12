Ten minste drie doden na gasexplosie in Sicilië, zes vermisten

Bij de instorting van meerdere gebouwen als gevolg van een gasexplosie in het Siciliaanse stadje Ravanusa zijn zaterdagavond ten minste drie mensen om het leven gekomen. Dat melden Italiaanse autoriteiten zondag via Twitter. Nog zes anderen worden vermist, twee mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zijn op zoek naar meer overlevenden.

De explosie vond plaats door een gaslek in een pijpleiding in het methaangasleidingnetwerk van Ravanusa, een stadje in het zuiden van Sicilië, in de buurt van de grotere stad Agrigento. De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dat vier gebouwen zijn ingestort en drie beschadigd. Een gebied van tienduizend vierkante meter is door een „zeer sterke explosie getroffen”, zei de directeur van de regionale civiele bescherming Salvatore Cocina tijdens een persconferentie.

De Corriere della Sera schrijft dat onder de slachtoffers één heel gezin is. Op verschillende verdiepingen van één van de gebouwen woonden een oudere vrouw, drie broers met hun vrouwen en een neef met zijn hoogzwangere vrouw. De oudere vrouw en een van de schoonzussen zouden de twee zijn die levend onder het puin vandaan zijn gehaald. De rest van de familieleden zijn overleden of worden nog vermist. Ook een echtpaar dat verbleef in een aangrenzend verbouw wordt nog vermist.