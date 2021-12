Na 'feest-gate' neemt de steun voor Johnson snel af

Aan de ene kant van Boris Johnson zit een medewerker met een glitterslinger om zijn nek, aan de andere kant iemand met een kerstmutsje. Dit weekend lekte een foto uit van de Britse premier die meedoet aan een online kerstquiz. De beelden betekenen dat Johnson zich niet aan de toen geldende coronaregels hield. Mengen met mensen buiten je eigen huishouden, je eigen ‘bubbel’, voor sociale activiteiten, dat was half december 2020 uit den boze in Engeland.

Het was een primeur van The Daily Mirror, die beschrijft hoe groepjes medewerkers verspreid over het gebouw meededen aan de online quiz en „bubbels, wijn en bier” uit de lokale supermarkt „achterover sloegen”. Hun nieuws werd zondag maar al te graag door andere Britse media overgenomen, want het betekende het zoveelste probleem voor de Conservatieve premier.

Boris Johnson gaat politiek door de moeilijkste periode sinds hij aantrad als partij- en regeringsleider in 2019. De lijst hachelijke affaires werd de afgelopen weken in rap tempo langer. Tegelijk slinkt de steun in zijn eigen partij.

Geregeld gaat het om voortslepende kwesties waarin dan bekend wordt dat Johnsons eigen rol toch nét anders lag. Bijvoorbeeld het nieuws van afgelopen week, dat de premier wel degelijk wist wie de donoren waren van de luxe renovatie van zijn appartement in Downing Street. Johnson had er zelfs persoonlijk eentje benaderd, terwijl hij tegen een onderzoekscommissie had gezegd dat hij geen idee had wie de geldschieters waren.

Ander voorbeeld: onlangs bleek dat Johnson zich toch persoonlijk bemoeid zou hebben met het evacueren van katten en honden uit de Afghaanse hoofdstad Kabul, na de overname van de Taliban afgelopen zomer. Opnieuw terwijl hij dat eerst ontkend had.

Kaas, wijn en cadeautjes

Veruit de grootste controverse is nu het feestje dat stafmedewerkers van de premier – zeer waarschijnlijk – vorig jaar hielden terwijl de rest van Engeland thuis zat, verstoken van sociale contacten en met zieke familieleden op de intensive care. Tientallen medewerkers zouden aanwezig zijn geweest, zowel ambtenaren als politieke staf. Er waren kaas, wijn en cadeautjes.

Eén van de persvoorlichters die in een uitgelekt filmpje proestend van de lach te zien is, grappen makend over hoe ze vragen over een „fictief feestje” zou moeten beantwoorden, is inmiddels opgestapt. Johnson heeft excuses aangeboden over die beelden en laat zijn hoogste ambtenaar Simon Case een onderzoek doen. Maar daarmee is de publieke boosheid niet verdwenen. Ook al omdat er meerdere feestjes zouden zijn geweest, op verschillende departementen. Case kijkt naar drie verschillende bijeenkomsten, allemaal gehouden in november en december vorig jaar. Hij zou nog dit jaar met zijn bevindingen komen.

‘Feest-gate’ verslaat in opiniepeilingen met gemak eerdere ergernissen bij burgers over Britse ministers die coronaregels braken. Dit soort verhalen ondermijnen het vertrouwen in de regering en schaden daarmee ook de bereidwilligheid van burgers om de coronarestricties na te leven, waarschuwden gedragsdeskundigen dit weekend in Britse media.

Bovendien bestaat het vermoeden dat het nogal plotselinge afkondigen van strengere maatregelen, vorige week, vooral bedoeld was om de aandacht af te leiden van het feestjesschandaal. De regering kondigde overhaast de invoering van ‘plan B’ aan om de verspreiding van de Omikronvariant van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes moeten weer in het openbaar vervoer, winkels en theaters. Voor grote evenementen wordt een vaccinatiepaspoort verplicht. En Johnson deed een oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Paradoxaal genoeg mogen kerstfeestjes dit jaar dan weer wel doorgaan.

Weerstand bij Conservatieven

Vooral het vaccinatiepaspoort roept veel weerstand op bij Conservatieve Lagerhuisleden, dus krijgt Johnson dinsdag ook nog te maken met de grootste opstand binnen zijn partij tot nu toe. Van bijna zeventig Tories is nu bekend dat ze van plan zijn om tegen de nieuwe restricties te stemmen. Als pijnlijk gevolg is Johnson voor parlementaire steun waarschijnlijk afhankelijk van Labour.

Labourleider Keir Starmer zei zondag dat zijn partij voor de maatregelen zal stemmen, „niet als steun voor de premier, maar voor de NHS en de moeite die het publiek doet”, verwijzend naar de landelijke gezondheidsdienst NHS. Labour verslaat voor het eerst in maanden de Conservatieven in de peilingen.

Komende donderdag zijn er deelverkiezingen in North Shropshire in de Midlands, waar normaal gesproken de Conservatieve partij een comfortabele meerderheid heeft: in 2019 kregen ze er 62,7 procent van de stemmen. Nu lijkt het erop dat veel inwoners uit protest een andere partij zullen kiezen en gaan de Liberal Democrats aan de leiding in de opiniepeilingen. Als de Tories hun zetel inderdaad verliezen, zal dat zeker aan het functioneren van de premier worden gekoppeld en verslechtert zijn positie verder.

Een columnist van de Financial Times, Camilla Cavendish, vergeleek Johnson afgelopen weekend met een jochie van vier dat je zijn streken met een glimlach vergeeft. Zo spraken Conservatieven de afgelopen vaak over Boris Johnson, omdat hij de partij nu eenmaal stemmen opleverde: „Boris is en blijft Boris.” Maar die tijden lijken nu voorbij, constateert ze: „Ministers en Lagerhuisleden zijn er klaar mee om steeds de verkeerde inschattingen van hun leider goed te maken.”

Maatregelen Boosteren versneld Zondag heeft het Verenigd Koninkrijk de Covid-19-alarmstatus verhoogd van niveau drie naar vier, vanwege het risico van de Omikronvariant en de gevaarlijk snelle verspreiding daarvan. Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland besloten dit samen, hoewel de landen apart coronabeleid voeren. Premier Johnson kondigde verder in een tv-toespraak aan dat de boostercampagne in Engeland wordt versneld. Vanaf maandag kan iedereen ouder dan 18 een boosterprik halen.