Sopraan Rachel Redmond stralend middelpunt ZaterdagMatinee

Bij de ZaterdagMatinee in het Concertgebouw speelde het Franse gezelschap Les Arts Florissants onder leiding William Christie L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato van Friedrich Händel, een werk over een herkenbaar onderwerp: conflicterende emoties. Het ene moment staat het koor te bulderlachen, het volgende moment bezingt een sopraan peinzend een wandeling bij maanlicht.

De grootste bron van vreugde was ongetwijfeld het spel van Christies ensemble dat waanzinnig goed op elkaar is ingespeeld. Maar ook de zangers stemden vrolijk. Jongenssopraan Clemens Schwarz had in zijn matrozenpakje veel meer dan de schattigheidsfactor en bracht zijn partij met indrukwekkende zekerheid. De Britse tenor James Way was met zijn olijke hoofd goed getypecast voor alle aria’s waarin hij de vrolijkheid verdedigde, en charmeerde het publiek met zijn expressieve uitvoering. Als hij drie keer in zijn bladmuziek heeft gekeken, is het veel.

Liefdevolle handen

Maar het stralende middelpunt was sopraan Rachel Redmond. Voor sommigen zal ze haar vibrato iets meer mogen doseren, maar de bedachtzame melancholie was bij haar in liefdevolle handen.

Uiteraard zou het de 18e eeuw niet zijn als niet de uitgebalanceerde redelijkheid het laatste woord zou hebben. Librettist Charles Jennens voegde aan de teksten van John Milton een ode aan de gematigdheid toe, voornamelijk bezongen door bas Andrew Foster-Williams. Deze herwaardering van het ‘redelijke midden’ draagt het risico in zich van een vreselijk suffe anticlimax, ware het niet dat Händel het mooiste voor het laatst bewaart met het duet ‘If steals the morn’. Het werd verfijnd poëtisch uitgevoerd. Enige kritiekpunt was dat het soms wel érg braaf was allemaal. Iets meer risico’s had het geheel meer spanning kunnen geven.

Het ontroerendste kwam eigenlijk bij het applaus. Christie maande het schaarse publiek tot stilte en bedankte het voor hun komst, met ingehouden maar niet te missen emotie. Ongetwijfeld een mix van vrolijkheid en melancholie.

Klassiek Les Arts Florissants o.l.v. William Christie. Händel L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato. Gehoord: 11/12 Concertgebouw Amsterdam. Te horen op: Händel L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato. Gehoord: 11/12 Concertgebouw Amsterdam. Te horen op: Radio 4 ●●●●●