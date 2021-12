Rouvali geeft KCO een hermetische klank

Opslaan in leeslijst

Eigenlijk zou het Concertgebouworkest vorige week de twee laatste symfonieën van Jean Sibelius spelen rondom een pianoconcert van Alexander Mosolov (gespeeld door Daniil Trifonov) en Helix van Esa-Pekka Salonen. Maar helaas, avondlockdown. De Finse dirigent Santtu-Matias Rouvali haalde de twee middenstukken uit het programma en dirigeerde zondagmiddag alsnog éénmalig de twee symfonieën: Sibelius’ zesde en zevende.

Wie niet alle symfonieën van Sibelius blind uit elkaar kan houden, begon de middag met een luisterpuzzel, want in tegenstelling tot wat de website aankondigde, begon Rouvali niet met zes, maar met zeven.

Twee symfonieën achter elkaar spelen gebeurt niet vaak. Om het niet te veel één brij te laten worden, had Rouvali kunnen kiezen voor een wezenlijk verschillende benadering, maar het KCO klonk niet alsof ze die opdracht gekregen hadden.

Tweemaal klonk een halfuur een behoorlijk hermetische klank met veel focus op de strijkers, die niet uitblonken in ritmische precisie, maar des te meer in dynamiek, met mooie golven van klank als gevolg.

Als je de klank in termen van natuurbeelden wil uitdrukken – Sibelius verklankte veel Finse landschappen en natuur – speelde het KCO een groot dicht woud, met houtblazers als een huppelende wezens in de verte; sierlijk, maar net teveel uit het zicht gehouden door de strijkers als dikke boomstammen. De mooiste plaatjes zag je op je netvlies als de trombones zich plots als zonnestralen een weg baanden door het gebladerte.

Lees ook: Interview met Rouvali: ‘Fin zijn is een sterk gevoel’

Vermakelijk was een onverwacht intermezzo tussen de symfonieën: een podiuminterview met Rouvali. „Eigenlijk moet je Sibelius twee keer horen”, zei hij met krassende stem en zwaar accent, en hij maande het orkest een stuk van de zevende symfonie te herhalen. „En luister nu naar de hoorns! Dit is lógisch!” riep hij, bloedserieus. Van de weeromstuit barstten de vierhonderd toeschouwers in lachen uit.

Twee keer luisteren kan zowaar. De stream van het concert staat deze week nog online.

Klassiek Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Santtu-Matias Rouvali met Sibelius’ Zesde en Zevende symfonie. Gehoord: 12/12, Concertgebouw Amsterdam. o.l.v. Santtu-Matias Rouvali met Sibelius’ Zesde en Zevende symfonie. Gehoord: 12/12, Concertgebouw Amsterdam. Online terug te kijken. ●●●●●