‘Quo Vadis, Aida?’ grote winnaar bij Europese filmprijzen

De film Quo Vadis, Aida?, mede geproduceerd door productiehuis N279 van Els Vandevorst en Martin Koolhoven, is de grote winnaar geworden van de 34e European Film Awards. In Berlijn, waar het publiek ontbrak vanwege de pandemie, kreeg de film de prijs voor beste Europese film van het jaar. Daarnaast kreeg Jasmila Žbanić de prijs voor beste Europese regisseur en werd Jasna Đuričić gekozen tot beste Europese actrice.

Quo Vadis, Aida? gaat over een VN-tolk die in 1995 in Srebrenica werkt. Naast haar eigen pogingen om haar familie te redden vertelt de film het verhaal over hoe Bosnisch-Servische troepen onder aanvoering van generaal Ratko Mladic de moslimenclave, op dat moment bewaakt door Nederlandse VN-blauwhelmen, innemen. Uiteindelijk zouden zeker achtduizend moslims omkomen bij de val van Srebrenica. Jasmila Žbanić droeg haar film op aan de vrouwen wiens zoons, echtgenoten en vaders omkwamen bij de genocide.

Andere winnaars op het Europese filmfestival waren Anthony Hopkins, die werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in The Father, en de Deense documentaire Flee. De European Film Awards bestaan sinds 1988 en worden ieder jaar toegekend door filmmakers in Europa, die zijn aangesloten bij de European Film Academy.

