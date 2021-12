Overmars blijft sleutelen bij verkoophuis Ajax

Presentator Jan-Joost van Gangelen van ESPN wist nog wel een goed verhaal over Marc Overmars, zei hij zaterdagavond tijdens de uitzending. „Hij was een keer hier te gast. Toen was er ook taart. En iedereen kreeg een stukje. Toen de uitzending was afgelopen, vroeg hij: ‘Eet iemand die taart nog op?’ Want dan neem ik die graag mee. Was gewoon een halve taart.”

Aan tafel hing een lacherige sfeer. Net daarvoor had Hans Nijland, oud-directeur van FC Groningen, al verteld dat Ajax’ directeur voetbalzaken hem altijd de gehaktballen liet betalen na een bespreking. Later, toen Nijland afscheid nam bij Groningen, had Overmars hem op zijn afscheidsreceptie een „groot cadeau” gegeven: een Ajax-pen.

Onvermijdelijke kwinkslagen waren het, bij het nieuws van afgelopen week dat Overmars zijn contract tot 2026 heeft verlengd bij Ajax. Gaat het over Overmars, dan gaat het immers al snel over geld. Best ironisch. Want ondanks zijn reputatie als beknibbelaar, was Ajax de voorbije jaren mede zo succesvol omdat hij meer uitgaf, aan spelers. Onder het mom van ‘met geld verdien je geld’.

Amsterdams café

Het nieuws over zijn contract kwam overigens niet helemaal soepel naar buiten. In de uren voor de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal, dinsdagavond, ging plots een video rond. Hoewel veel mogelijk is in tijden van deepfake, bleek het inderdaad Overmars te zijn die, met een platte pet op – zo een uit de serie Peaky Blinders – aan de toog van een Amsterdams bruin café zijn glas op de klanken van Johnny Jordaan hief. „… want in Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk.”

De video, waarvan de titel Stop calling Marc een knipoog was naar eventuele buitenlandse geïnteresseerde clubs, bleek te zijn gelekt. De ochtend erop kwam de officiële bevestiging vanuit Ajax. In het persbericht meldde Overmars nog veel voldoening uit zijn werk te halen. „Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door.”

Ergens kwam de verlenging als een verrassing. Vermoedelijk omdat Newcastle United tot enkele weken geleden nog een serieuze optie was. Tegelijk past het bij Overmars. De ex-international, sinds 2012 de technische man in Amsterdam, hecht aan wat vertrouwd voor hem is. Hij woont nog steeds in het dorp waar hij opgroeide en heeft daar ook zakelijke belangen. „Als zijn beroepsgroep met een glaasje champagne ronddobbert op een eigen boot in de Mediterranee, bakt hij liever oliebollen op de braderie in Epe”, schreef VI over hem.

Na negen jaar en vier landstitels werd verondersteld dat een nieuwe uitdaging aanlokkelijk kon zijn voor Overmars. Toch is het in zijn huidige rol zelden Groundhog Day. Omdat clubs graag in Amsterdam shoppen, moet een technisch directeur in Amsterdam altijd aan het team blijven sleutelen. Slechts een derde van de ploeg die in 2019 tot de halve finale van de Champions League reikte, speelt bijvoorbeeld nog bij Ajax. De puzzel achter een topteam is nooit helemaal af. En toch staat er ook nu een team dat imponeert in Europa. Zes zeges in de Champions League op rij: Overmars zal ze koesteren.

Marc Overmars tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. Foto Gerrit van Keulen/ANP

En dat zal ook gelden voor de slordige 70 miljoen euro die Ajax dit seizoen al in het toernooi heeft verdiend, waarvan hij een deel weer zal kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen. En als het dan toch over geld gaat: sinds zijn aantreden in 2012 gaf Ajax 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, terwijl het voor circa 630 miljoen verkocht. Een transfersaldo van 330 miljoen in de plus.

Uitgebreid salarishuis

Het moet gezegd dat het succes en de miljoenentransfers pas in 2018 echt op gang kwamen. Toen werd het salarishuis uitgebouwd en kreeg hij als directeur mogelijkheden om dure krachten als Dusan Tadic, Daley Blind en Sébastien Haller te halen. Kapitaalinjecties die zich uitbetaalden onder leiding van de coach die hij aanstelde, Erik ten Hag, in 2018. Tussen hen klikt het zo goed dat de twee eerder afspraken dat wanneer de een blijft, de ander dat ook zou doen.

Des te interessanter is het wat Ten Hag doet. De trainer, die zich zondag ergerde aan de instelling van zijn ploeg in de met 2-1 verloren thuiswedstrijd tegen AZ, zei vorige week dat hij zich klaar achtte voor een stap naar het buitenland. Hij wilde zich niet op de borst kloppen, was naar eigen zeggen ook niet op jacht. Bovendien heeft een contract tot 2023. Maar tussen de regels door kon je in de woorden van Ten Hag een open sollicitatie ontwaren.

Mocht hij daadwerkelijk op de ‘lijstjes’ van grote clubs staan, zoals in de media is bericht, dan zal er aan Ten Hag worden getrokken komende winter. De vraag is of Overmars dan terugtrekt. En zo ja, hoe hard? Het zal hoe dan ook het voornaamste vraagstuk zijn waarover hij zich zal moeten buigen de komende tijd.