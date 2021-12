Max Verstappen: ‘Ongelooflijk, maar soms gebeuren er wonderen’

Zestien. Zoveel bochten moest de Brit Lewis Hamilton zondag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi nog voor zijn grote concurrent Max Verstappen zien te blijven. Een safetycar die de baan op kwam en een slimme tactische zet van Red Bull Racing – een bandenwissel – gevolgd door een geslaagde inhaalrace van Verstappen in de laatste ronde bleken Hamilton toch te machtig. Zo won Verstappen een race die hij eigenlijk niet meer kon winnen en werd hij in de Verenigde Arabische Emiraten de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1.

„Waanzinnig”, zo omschreef vader Jos Verstappen bij Ziggo Sport de bizarre ontknoping van het Formule 1-seizoen. „Ik had het niet meer verwacht. Het leek maar tegen te blijven zitten, zelfs nog toen ze in die safetycar-periode aanvankelijk besloten om de achterblijvers [tussen Hamilton en Verstappen] er niet meer tussenuit te halen voor de herstart. Toen dat werd teruggedraaid, hadden we eindelijk een keer geluk. Er was de kans om de race opnieuw te beginnen en je weet: als Max een kans krijgt, dan gaat-ie ervoor.”

De wereldkampioen zelf sprak van „een beetje frustrerende race” waarin hij de hele tijd moest vechten. „Voor die laatste ronde ging alles een beetje mis. Dat alles dan toch samenkomt in de laatste ronde, zo’n scenario had je niet beter kunnen schrijven”, aldus Max Verstappen. De sfeer na de race, met duizenden Nederlandse fans op de tribunes van het circuit, betitelde Verstappen als „een gekkenhuis”. „Je hoopt dat ze jouw volkslied laten horen, op het moment dat je op het podium staat. Het gevoel als je dat hoort is onbeschrijflijk.”

Gelijk aantal punten

Verstappen en Hamilton waren zondag met een gelijk aantal punten aan de laatste race van dit jaar begonnen. De Red Bull-coureur had het grootste gedeelte van het seizoen een voorsprong in de strijd om de wereldtitel, maar Hamilton had met drie opeenvolgende overwinningen het gat gedicht. „Een wonder”, noemde Verstappen de manier waarop hij de wereldtitel veroverde dan ook, want Hamilton leek in Abu Dhabi lange tijd op weg naar zijn vijfde wereldtitel op rij. „Maar soms gebeuren er wonderen”, zei Verstappen.

Met zijn overwinning in Abu Dhabi, de tiende grand prix die Verstappen dit jaar won – en daarmee de wereldtitel – maakte Verstappen eigenhandig een eind aan de jarenlange dominantie van Mercedes in de Formule 1. Sinds 2014 eiste de Duitse renstal alle wereldtitels op.

En die titel, in de koningsklasse van de autosport, is het hoogst haalbare, zo benadrukte Verstappen na afloop van de Grote Prijs van Abu Dhabi. „Die wereldtitel is altijd mijn doel geweest. Alles wat er nu bijkomt, is een bonus.” Toen zijn droom werkelijkheid was geworden, liet hij de emoties de vrije loop. Eenmaal uit zijn auto, kon hij de tranen niet bedwingen. Hij was al „behoorlijk emotioneel” daarvoor, tijdens het uitrijden. „Je kon het niet zien door dat vizier van de helm, maar geloof me, ik had het even moeilijk.”

Mooi beeld vormde ook het moment waarop Verstappen op het circuit zijn vader Jos omhelsde – de belangrijkste steunpilaar en begeleider in zijn carrière. „Jarenlang hebben we samen de wereld over gereisd voor dat ene doel”, aldus Verstappen. „Het is ongelooflijk om dan hier te staan en te horen dat je wereldkampioen bent. Dit is ook heel speciaal voor mijn vader en het is ook bijzonder dat mijn vrienden en familie er zijn om het allemaal mee te maken.”

Dit Formule 1-seizoen, en de zenuwslopende ontknoping ervan, zal als een van de meest sensationele de geschiedenisboeken van de Formule 1 ingaan. „Een ongelooflijk seizoen”, zei Verstappen zelf. Hij had vooral genoten van de gevechten met Lewis Hamilton. „Het was soms op het randje en we hebben zo onze akkefietjes gehad, maar we hebben wel elkaar gepusht om tot het uiterste te gaan.”

Complimenten

Zo ook in de slotrace, waar Verstappen er in de laatste ronde alles uit moest persen om zijn grote rivaal alsnog te passeren. Een van de Nederlanders op de tribune die daar getuige van waren, was oud-voetballer Clarence Seedorf. Hij had genoten van de ontknoping. „Max heeft het verdiend. Hij is er tot het einde in blijven geloven. Wanneer je de kans krijgt, moet je hem pakken. Dat heeft hij gedaan. Echt complimenten”, zei Seedorf. Over het geluk met de safetycar zei hij. „Dat hij de kans daarna pakt, zegt wel veel over hoe hij is als sporter en ook over zijn mentaliteit.”

De wereldtitel kan volgens Seedorf veel betekenen voor de autosport in Nederland, „Het is een populaire sport. De sport is alleen maar aan het groeien. Wie weet wat de volgende jaren gaan brengen. Het is een zwaar jaar geweest voor Verstappen. Dit is zijn eerste kampioenschap. Het gaat nu een andere wereld voor hem worden.”

Volgens kickbokser Rico Verhoeven, een vriend van Verstappen die ook op de tribune zat, „hadden we dit scenario niet kunnen schrijven”. Een historisch moment, aldus Verhoeven. „Ik ben ontzettend trots op hem. Ik ben zelf ook superdruk met trainingen en het is altijd lastig om de agenda’s te combineren, maar als je maatje kampioen kan worden, dan wil ik daarbij zijn om hem te steunen. En hij heeft het gewoon gedaan.”