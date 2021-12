Noodbevel in IJmuiden na protestactie; Hilversumse politie blokkeert wegen

De burgemeester van Velsen heeft een noodbevel afgekondigd in IJmuiden vanwege een protestactie van de groepering Defend. Deze activisten kwamen zondagmiddag in opstand tegen het coronabeleid op een plein in IJmuiden, dat inmiddels is leeggeveegd door de politie. Volgens een woordvoerder was het gebied „vrij snel” leeg en is de rust nu teruggekeerd. Hij kon niet zeggen hoeveel betogers er aanwezig waren.

Op verschillende plekken in Nederland heeft de actiegroep betogingen aangekondigd. Zo is ook veel politie op de been op het Hilversumse Mediapark. De gemeente Hilversum heeft het gebied gemarkeerd als veiligheidsrisicogebied; dat houdt in dat politie groepen en individuen mogen staande houden, fouilleren of weigeren.

De politie heeft eerder op de dag laten weten aanwijzingen te hebben gehad dat „groeperingen de rechtsorde willen verstoren”. Dat werd geconcludeerd op basis van berichten in besloten groepen op sociale media. De politie heeft eerder wegen afgesloten met grote containers om eventuele aanwezigen tegen te houden. Dat is gebeurd „om de regie en controle te houden” en „de veiligheid te bewaren”.

Een zegsman van de politie weerspreekt dat sprake zou zijn van een demonstratie in Hilversum: hij spreekt van een scenario waarbij mensen uit zijn op rellen. De politie weet niet of alle mensen die naar het Mediapark zouden komen gelieerd zijn aan Defend. „Het kunnen ook sympathisanten zijn.” Zondag aan het eind van de middag was het vooralsnog rustig in Hilversum. „Maar de dag is nog niet voorbij”, aldus de politiewoordvoerder.