Met z’n allen voor Ajax

Een mens weet meestal niet wat hij niet weet en als een type mens ervaring heeft in niet-weten, is het wel de migrant. Die weet niet wat in de nieuwe cultuur gebruikelijk is, laat staan dat hij weet wat hij weten moet. Ik ben meervoudig migrant. Toen ik in Den Haag woonde, leerde ik dat ze daar een pleurishekel hadden aan Amsterdam, vooral aan Ajax, maar ook aan Amsterdammers. Later bleek dat dezelfde haat ook in Rotterdam leefde.

Inmiddels weet ik dat zo’n beetje elke supporter van een voetbalclub die niet Amsterdams is, een onvoorwaardelijke haat voor Ajax koestert en veel Nederlanders van buiten de stad een hekel hebben aan 020.

Mijn inburgering achtte ik bijna compleet en toch kwam ik een jaar geleden tijdens Ajax-Atalanta, de wedstrijd waarin Ajax uit de Champions League werd gewipt, weer een lacune in mijn inburgering tegen. Tijdens het kijken communiceerden we met vrienden over de wedstrijd toen de Hagenees, verstokt ADO-supporter, iets sympathieks over Ajax zei. Ik weet niet meer wat dat was, de schellen waren mij van de ogen gevallen.

„Ben je nu ineens voor Ajax?”, vroeg ik. Het bleef stil. „Hallo?”

Het regeltje kwam schoorvoetend het venster binnen: „Bij Europees voetbal een beetje wel.”

Dinsdag zei ik: „Dus vandaag zijn we voor Ajax?”

„Dat heet tegen Sporting”, antwoordde de Hagenees in hoofdletters.

Ik keerde me naar een vriend die PSV-supporter is. „Ben je bij Europees voetbal voor Ajax?” „Lastig”, antwoordde hij. „Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het toch wel stoer vindt als Ajax zo domineert in Europa …” Hij verloor zich in berekeningen over punten voor de Eredivisie en plekken voor Nederlandse ploegen in de Champions League. Even later: „Dus ja, voor Ajax.” Weer even later: „Alleen die onmetelijke hybris van dat clubje en zijn aanhangers is niet te harden.”

Dat kapsones een van Amsterdams bekendste exportproducten is, leert de migrant in de gevorderde fase van zijn inburgering. Ter bevestiging zei Frank Lammers vrijdagavond in voetbalquiz The Bettle dat Jari Litmanen de enige bescheiden Ajacied ooit was. In de Hard Gras-podcast zei Nico Dijkshoorn: „Er is bij AZ zo’n gecultiveerde haat richting Ajax, en zo’n gecultiveerd minderwaardigheidscomplex richting Amsterdam. Als AZ wint of er een gelijkspelletje uithaalt kunnen ze daar een half jaar op vooruit.”

Frans Thomése antwoordde: „Dat geldt voor de hele Eredivisie en tot nu toe interesseert Ajax dat vrij weinig.” Thomése is Ajax-supporter. Dijkshoorn zei dat het in 1-1 zou eindigen. Thomése 4-0. Het werd 1-2. Het goeddeels uit migranten bestaande Ajax verloor.

Ik ging terug naar de Hagenees en vroeg of het in de politiek ook zo werkte, dat wanneer je als Nederlander een pesthekel aan Rutte hebt, je wel zijn kant kiest als hij door een buitenlandse politicus wordt gedist.

„Hoe bedoel je?”, vroeg hij.

„Door Merkel bijvoorbeeld. Op het gebied van klimaat.”

„Nee,” zei hij, „want dan gaat het over dingen waar je in gelooft.”

Ik ben dat nog aan het verwerken.

Carolina Trujillo is schrijfster.