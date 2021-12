Max Verstappen schrijft geschiedenis in een wereldsport

Met de eerste Nederlandse wereldtitel in de koningsklasse van de autosport heeft Formule 1-coureur Max Verstappen na een bloedstollend spannende finish sportgeschiedenis geschreven. Over de dramatische apotheose in Abu Dhabi, in de allerlaatste ronde van het seizoen, maar eigenlijk over het hele Formule 1-jaar, zal nog decennia worden gesproken. Er zullen boeken over verschijnen – en de première van Max v Lewis, de film, lijkt een kwestie van tijd.

Ja, op de Formule 1 is van alles aan te merken. De sport heeft talloze tegenstanders, feller en meer uitgesproken dan bij andere sporten – en afkomstig uit alle hoeken van de maatschappij. Autoracen wordt daar niet alleen gezien als een elitesport voor miljonairs, maar vooral als een energieverslindend circus dat bovendien slecht is voor de natuur en het milieu, waarbij de races ook nog eens in toenemende mate worden gehouden in landen waarin democratie en mensenrechten over het algemeen niet al te hoog op de agenda staan. Voor de kritische volger was het afgelopen seizoen een ware optocht door landen waar sportswashing wordt gebruikt ter legitimering van controversiële regimes: van Azerbeidzjan tot Saoedi-Arabië, van Qatar tot Bahrein en Rusland.

Veel van die kritiek op de sport snijdt hout, zonder enige twijfel.

Maar de Formule 1 is ook absolute topsport, gevolgd door talloze fans op alle continenten. Races worden wereldwijd bekeken door vele tientallen miljoenen televisiekijkers die reikhalzend uitkijken naar spectaculaire inhaalmanoeuvres van coureurs die geen angst lijken te kennen, in bolides die in de loop van de decennia zijn geëvolueerd tot wonderen van technisch vernuft.

Max Verstappen kroonde zich in de krankzinnige slotkilometers van het seizoen tot wereldkampioen. Zelfs zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en diens machtige renstal Mercedes, konden niet voorkomen dat de Nederlander de laatste strohalm greep, en daarmee de wereldtitel.

Die titel is over een heel seizoen gezien meer dan terecht, en zegt alles over het wonderbaarlijke racetalent van de nog altijd pas 24-jarige Limburger. Verstappen won de meeste grands prix, en streed gedurende het bewogen jaar niet alleen op het asfalt tegen Hamilton. Veel arbitrale beslissingen vielen voor Verstappen de verkeerde kant op. Of dat te maken heeft met de macht van Mercedes – jarenlang onbetwist alleenheerser in de Formule 1 – is de komende tijd voer voor discussie onder fans en pundits. Inderdaad, in de slotrace had Verstappen zondag niet te klagen over geluk. Maar het spreekt voor zijn complete onverstoorbaarheid dat hij zich week in, week uit bleef focussen op de volgende race, en zich niet liet verleiden tot energieslurpend terugkijken op tegenslagen.

Met zijn wereldtitel verwerft Verstappen zich een prominente plaats in de Nederlandse sportcanon. Niets zo arbitrair als het vergelijken van verschillende sportieve prestaties, maar de Formule 1 is een absolute wereldsport. Daarmee valt Verstappens titel in de categorie prestaties door grootheden als Max Euwe, Fanny Blankers-Koen, Jan Janssen, Anton Geesink, Richard Krajicek, Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Sifan Hassan – allemaal individuele kampioenen in wereldsporten.

Voor veel racefans was Max Verstappen al een sportheld. Met zijn wereldtitel heeft hij nu ook materieel een plek verworven tussen de beste autoracers uit de geschiedenis.