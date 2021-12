Laten we beter naar Nobelprijswinnaar Maria Ressa luisteren

Dat Maria Ressa vrijdag in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, sprak geen moment voor zich. Pas drie dagen voor de uitreiking oordeelde een rechtbank in haar thuisland, de Filippijnen, in hoger beroep dat ze op het vliegtuig mocht stappen. Yay for court approvals, zei ze daarover in een bijzin die even olijk als wrang klonk.

In haar toespraak op de uitreiking vertelde ze dat ze al tien keer een borgsom heeft moeten betalen om weer aan het werk te kunnen. Op dit moment lopen er nog zeven zaken tegen de Filippijnse journaliste. Alles bij elkaar zou ze naar eigen zeggen wel meer dan honderd jaar celstraf kunnen krijgen.

Ressa ontving de prijs tegelijk met Dimitri Moeratov, hoofdredacteur van de Russische krant Novaya Gazeta, als vertegenwoordigers van journalisten wereldwijd die een hoge prijs betalen voor het najagen van de waarheid en het controleren van de macht.

We zijn nog maar net op tijd, zo hield ze haar gehoor voor. De vorige journalist die de Vredesprijs won, de Duitser Carl von Ossietzky in 1935, mocht de prijs niet komen ophalen van Hitler, en bracht de rest van zijn leven door in de ziekenboeg, onder toezicht van de nazi’s. De mishandeling die hij de jaren daarvoor in concentratiekampen had moeten doorstaan hadden hem zo ziek gemaakt dat hij nooit meer beter werd.

Dat de Nobelprijs voor de Vrede 86 jaar na dato opnieuw naar journalisten gaat, wijst er volgens Ressa op dat we op een vergelijkbaar punt in de geschiedenis zijn aangekomen. Waar Von Ossietzky in zijn tijd waarschuwde voor het feit dat er Duitsland zich via burgermilities aan het herbewapenen was roept Ressa juist op tot herbewapening. Van het morele soort, welteverstaan. En hoewel ze de autoriteiten in haar eigen land geen moment spaart, richt ze haar pijlen daarbij voornamelijk op die andere machthebber die ze met haar online nieuwsplatform Rappler op de korrel heeft: Mark Zuckerberg en zijn bedrijf Meta, voorheen Facebook geheten. Ressa verwierf wereldwijd faam door al vóór de verkiezing van Trump in 2016 uitgebreid onderzoek te doen naar de invloed van desinformatie en algoritmes op het democratische proces in haar land.

Vijf jaar later klinkt ze zo mogelijk nog gealarmeerder. Zonder feiten geen eerlijke verkiezingen, zo stelt ze. In 'haar' Filippijnen ziet ze hoe de zoon van de verdreven generaal Marcos met hulp van sociale media aan zijn imago sleutelt en een comeback nastreeft. Er is een onzichtbare atoombom afgegaan, aldus Ressa, waardoor het ecosysteem waarmee wereldwijd informatie verspreid wordt in gevaar is gekomen. De onverzadigbare hang naar snelle winsten bij grote techbedrijven maakt in haar ogen dat de waarheid als eerste sneuvelt.

Het gevaar van hyperbolen als deze is dat het zo eenvoudig is deze terzijde te schuiven. Je kunt er zelfs moedeloos van raken. Maar het verontrustende is dat deze woorden komen van een vrouw die al eerder tevergeefs gewaarschuwd heeft.

Aan het slot haar toespraak vroeg Ressa haar publiek om de ogen dicht te doen en zich voor te stellen hoe de wereld er uit zou kunnen zien. Om de ogen daarna weer te openen en aan het werk te gaan om die te realiseren. Als een vrouw die zo onder vuur ligt ons daartoe aanspoort, wie zijn wie dan om de handdoek in de ring te werpen?